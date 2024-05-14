Ученые нашли противоядие от алкоголя 3 14.05.2024, 19:05

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Новый гель нейтрализует выпивку в организме.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха в журнале Nature Nanotechnology рассказали о своей новой разработке — протеиновом геле, который расщепляет алкоголь в желудочно-кишечном тракте.

Как известно, большая часть алкоголя попадает в кровь через слизистую оболочку желудка и кишечника. Попадая в печень, алкоголь превращается сначала в токсичный ацетальдегид, а затем в относительно безвредную уксусную кислоту.

Ацетальдегид может наносить вред как печени, так и другим органам. Если за короткое время употребить много алкоголя, печень может не успеть переработать токсическое соединение в уксусную кислоту, что приводит к интоксикации.

Гель, который придумали ученые, переносит распад алкоголя из печени в пищеварительный тракт. В результате метаболических процессов благодаря гелю ацетальдегид как промежуточный продукт не образуется, что позволяет избежать интоксикации.

Для производства геля исследователи использовали обычные сывороточные белки — побочный продукт сыроделия. Их варили в течение нескольких часов до той поры, пока не образовывались длинные тонкие волокна. Затем ученые добавляли соль и воду в качестве растворителя. В результате волокна образовывали гель.

Для расщепления геля были использованы глюкоза, атомы железа и нанокрупинки золота. Гель принимают до или во время употребления алкоголя. В желудке запускается каскад реакций, превращающих спирт в уксусную кислоту.

Эффективность геля ученые проверили на мышах. Одной группе давали алкоголь только один раз, другой — регулярно в течение десяти дней.

Через тридцать минут после однократного приема алкоголя профилактическое применение геля снижало уровень алкоголя у мышей на 40 процентов. Через пять часов — на 56 процентов по сравнению с контрольной группой. У грызунов меньше накапливался вредный ацетальдегид и значительно снижались стрессовые реакции в печени.

У мышей, которым в течение десяти дней давали алкоголь, был заметен не только более низкий уровень алкоголя в крови, но и длительный терапевтический эффект геля. У них была отмечена значительно меньшая потеря веса по сравнению с контрольной группой, меньшее повреждение печени а также лучшие показатели крови. Значительно меньшие повреждения, обычно вызываемые алкоголем, имели и другие органы мышей, такие, как селезенка или кишечник, а также их ткани.

Сейчас команда разработчиков планирует провести испытания на добровольцах. Если гель подействует на людей, его можно будет использовать для предотвращения похмелья и уменьшения вреда от хронического употребления алкоголя. Однако ученые обращают внимание, что гель эффективен лишь до тех пор, пока в желудочно-кишечном тракте есть алкоголь. Он мало чем может помочь при алкогольном отравлении, когда алкоголь попал в кровоток.

Ученые обращают внимание, что использование геля не поможет снять вред от алкоголя в целом. Полезнее всего вообще его не употреблять.