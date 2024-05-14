Участники неудачной сделки между Райфайзеном и Дерипаской попали под санкции США 14.05.2024, 19:21

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Олег Дерипаска

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Соединенные Штаты ввели санкции против гражданина России и трех компаний за попытки помочь олигарху Олегу Дерипаске вывести замороженные активы из-под санкций. О расширении санкций во вторник, 14 мая, сообщило Министерство финансов США.

Согласно обнародованной на сайте Минфина США информации, под санкции попал россиянин Дмитрий Белоглазов, основатель и владелец псевдонемецкого бренда Erich Krause, а также связанные с Дерипаской АО «Илиадис», АО «Расперия» и ООО «Титул».

В июне 2023 года, утверждает американский Минфин, Дерипаска договорился с гражданином России Дмитрием Белоглазовым, владельцем ООО «Титул», оказывающим финансовые услуги. «Титул» основал дочернюю российскую компанию АО «Илиадис», а в начале 2024 года «Илиадис» купил российскую инвестиционную холдинговую компанию АО «Расперия Трейдинг Лимитед». Эта фирма, утверждают США, владеет долей в пользу Дерипаски в не названой европейской компании. Таким образом акции стоимостью около $1,5 млрд могли быть выведены из-под санкций и разморожены.

9 мая австрийская группа Raiffeisen Bank International отказалась от планов по выкупу замороженной части Дерипаски в строительной компании Strabag. Против соглашения выступали Соединенные Штаты.

Первоначально предполагалось, что российский Райффайзенбанк приобретет 27,78% капитала компании Strabag SE у «Расперия Трейдинг Лимитед» за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании – RBI в виде дивидендов.

Strabag является одной из самых крупных европейских строительных фирм. Она присутствовала на российском рынке, строила олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и жилые комплексы в Москве.

Активы Дерипаски в США заморожены еще с 2018 года, когда он попал под санкции на основании исполнительного указа 13661. Это один из первых указов санкций, подписанный президентом Бараком Обамой 16 марта 2014 сразу после российской аннексии Крыма.

В 2022 году санкции в отношении Дерипаски ввели Евросоюз, Великобритания и некоторые другие страны.