Ученые обнаружили необычную планету, которая светится красным 2 14.05.2024, 19:24

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Планета покрыта действующими вулканами.

Ученые обнаружили экзопланету, на которой располагается такое количество вулканов, что она светится красным светом. По словам исследователей, ничего подобного никогда еще не наблюдалось и для подтверждения существования нового мира необходимы дальнейшие наблюдения, сообщает Live Science.

Планета получила обозначение TOI-6713.01. Она находится в планетной системе и является ближайшим к своей звезде из трех небесных тел. Три планеты вращаются вокруг оранжевого карлика на расстоянии 66 световых лет от нас. Каменистая планета немного больше Земли и совершает оборот вокруг светила возрастом пять миллиардов лет каждые 2,2 дня.

Наблюдения телескопа TESS показали, что планета покрыта лавой сотен вулканов, которые извергаются на ее поверхности. Температура ее поверхности превышает 2300 градуса Цельсия.

По словам астрономов, соседние планеты постепенно изменили орбиту TOI-6713.01, она стала овальной, а не круглой. TOI-6713.01 постоянно притягивается и толкается гравитацией двух соседних планет и их центральной звезды, создавая то, что астрономы называют «идеальным приливным штормом». Он вызывает постоянное трение и выработку тепла внутри планеты, которое высвобождается постоянными извержениями вулканов.