С января нет связи с 67-летней политзаключенной Еленой Гнаук 2 14.05.2024, 19:38

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Елена Гнаук

Женщине должны были сделать операцию.

С января 2024 года нет связи с 67-летней политзаключенной активисткой из Пружан Еленой Гнаук. Об этом журналистка Евгения Долгая рассказала сайту BGmedia.

Сообщается, что Елене Гнаук должны были сделать операцию на кишечнике, так как в нем появились новообразования. Такие операции делают в Гомельской женской колонии №4, куда и должны были отвезти политзаключенную. Но до сих пор неизвестно, сделали ли ей эту операцию.

Елену Гнаук с 2020 года задерживали и арестовывали 17 раз и оштрафовали на 173 базовые величины. Ее судили по «хороводному делу» в Бресте, а также за оскорбление Лукашенко и за «дискредитацию Беларуси». По последним обвинениям пенсионерке присудили 3,5 года колонии общего режима.

С момента приезда в Гомельскую колонию №4 в августе 2023 года Елена Гнаук начала бороться за свои права, что не понравилось администрации. В отношении женщины стали применять различные наказания. Политзаключенная лишена почти всех передач, звонков и свиданий, ее часто садят в помещение камерного типа.

Администрация колонии инициировала новое уголовное дело, якобы за «злостное неповиновение требованиям администрации». По этому делу женщине добавили еще год колонии. Судили политзаключенную без ее участия: ее удалили еще на первом заседании.