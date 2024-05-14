Сырский доложил Зеленскому с фронта: Ситуация под контролем

Сырский доложил Зеленскому с фронта: Ситуация под контролем1
- 14.05.2024, 20:08
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Но выводы делать рано.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, который сейчас находится в местах ключевых боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По словам Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.
«Он (Сырский - ред.) как раз находится в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая», - подчеркнул президент.
Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, который все еще пытается продвигаться.
Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе и Харьковское.
Зеленский уточнил, что много воинов из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.