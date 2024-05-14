Минчанин угрожал взорвать «атомную бомбу» 3 14.05.2024, 20:27

Что было дальше.

Суд вынес приговор 48-летнему минчанину, которого обвиняли в умышленном причинении легкого телесного повреждения и заведомо ложном сообщении об опасности, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что обвиняемый распивал спиртные напитки со своей сожительницей. Между ними произошла ссора, переросшая в рукоприкладство. Фигурант ударил женщину по затылку и со всей силы толкнул. Та, ударившись о стену, упала.

Чтобы не усугублять конфликт, сожительница ушла. В подъезде она почувствовала себя плохо и присела на ступени. Соседи вызвали ей скорую.

Однако на этом обвиняемый не остановился — он стал звонить по номеру 102 и сообщать о готовящемся в его квартире взрыве. Когда приехал наряд, минчанин дверь не открыл, а снова позвонил на спецлинию и потребовал убрать милиционеров, иначе он приведет в действие якобы имеющуюся у него атомную бомбу или откроет газ и чиркнет зажигалкой.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по двум статьям.

Суд признал минчанина виновным по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения) и ч. 1 ст. 340 УК (Заведомо ложное сообщение об опасности) и приговорил к двум годам «домашней химии». Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.