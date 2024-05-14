Завтра в Беларуси нотариусы примут бесплатно 14.05.2024, 20:49

Кого и почему.

Как сообщается на сайте Белорусской нотариальной палаты, 15 мая в День семьи во всех областях страны и в Минске нотариусы примут участие в республиканской акции «Доступное право» и проведут бесплатные консультации для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В течение рабочего дня граждане указанной категории могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро и получить бесплатную консультацию нотариуса по вопросам совершения нотариальных действий.

О чем можно спросить? Вам ответят на следующие вопросы:

оформление согласия на выезд ребенка за границу;

оформление договоров в отношении недвижимости, приобретаемой с использованием средств семейного капитала;

оформление брачных договоров, соглашений о детях, раздела имущества; оформление наследственных прав, составления завещаний;

отчуждение недвижимости;

брачные договоры;

совершение исполнительных надписей;

предоставление электронных документов для госрегистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор);

другие юридические вопросы.