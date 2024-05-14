Франция передаст Украине ракеты для системы ПВО SAMP/T 14.05.2024, 20:57

Об этом сообщил министр обороны Франции.

Франция готовит для Украины новую военную помощь. Речь идет о ракетах к системе противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает ВВС.

Отмечается, что Франция отправляет Украине новую партию ракет «земля-воздух» Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.

Лекорню сообщил об этом на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster.

Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты.