Стало известно, как ВСУ удалось сбить российские Су-25 и Ка-52 1 14.05.2024, 21:37

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Новая хитрость.

Благодаря успешным действиям украинских военных, Россия осталась без самолета Су-25 и вертолета Ка-52 в Донецкой области. Именно такие действия ВСУ свидетельствуют о появлении нового инструмента. Так считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, передает «24 Канал».

В частности, он отметил, что самолет Су-25 и вертолет Ка-52 имеют похожий функционал. Эта авиация действует в приближенной зоне к боевым действиям, что дает возможность ВСУ ее сбивать.

По словам Коваленко, россияне уже достаточно давно чувствуют себя безопасно, поэтому и применяют свою авиацию близко к линии боевого соприкосновения, хотя Ка-52 — это ударный вертолет, а Су-25 — это штурмовая армейская авиация. Также, их функционал достаточно похож — поддержка сухопутных операций в ближней тактической зоне. Однако при этом у Су-25 значительно больший потенциал огневого поражения благодаря пилонам, которые несут вооружение.

«Функционал и дистанция отработки средствами поражения — одинаковая. Что Су-25, что Ка-52 уничтожаются в ближней зоне», - подчеркнул военно-политический обозреватель.

По словам Коваленко, именно благодаря этому появился инструмент, который позволяет уже вначале мая уничтожать российскую авиацию, которая работает в ближней зоне поражения.

«Об этом компоненте не говорят. Однако, если мы говорим о Ка-52, то последний раз его уничтожали в зоне боевых действий еще в феврале 2024 года. Это именно тот период, когда нам не хватало соответствующего инструментария», - отметил военно-политический обозреватель.

Кроме того, последнее сбитие российской авиации, по мнению эксперта, может быть началом изменения дисбаланса, который появился в вопросах огневой поддержки с воздуха российских наступательных операций на суше.