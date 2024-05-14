Минувшей ночью в Беларуси были установлены температурные рекорды
- 14.05.2024, 21:47
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Сразу четыре.
Четыре рекорда холода зафиксировано минувшей ночью на беларусских метеостанциях, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
Самая низкая температура была в Костюковичах — 2,5 градуса мороза. Прежний локальный минимум держался с 14 мая 2001 года (-1 градус).
В Василевичах перекрыт температурный антирекорд 44-летней давности — минус 2,1 против минус 1,8 градуса.
Обновились экстремумы также в Славгороде (-0,8 против 0 в 2001 году) и Мстиславле (-0,7 против +1,8 в 2008-м).
Антирекорд ночи на 14 мая держится 124 года (5 градусов мороза в Минске).
Накануне в Мстиславле также был переписан ночной минимум (+0,4 против +1,3 градуса 13 мая 2017 года).
По прогнозу Белгидромета, 15 и 16 мая угроза ночных заморозков (до -2) сохранится.
Экстремальный холод наблюдался также 8 и 9 мая.