Минувшей ночью в Беларуси были установлены температурные рекорды 14.05.2024, 21:47

1,366

Сразу четыре.

Четыре рекорда холода зафиксировано минувшей ночью на беларусских метеостанциях, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Самая низкая температура была в Костюковичах — 2,5 градуса мороза. Прежний локальный минимум держался с 14 мая 2001 года (-1 градус).

В Василевичах перекрыт температурный антирекорд 44-летней давности — минус 2,1 против минус 1,8 градуса.

Обновились экстремумы также в Славгороде (-0,8 против 0 в 2001 году) и Мстиславле (-0,7 против +1,8 в 2008-м).

Антирекорд ночи на 14 мая держится 124 года (5 градусов мороза в Минске).

Накануне в Мстиславле также был переписан ночной минимум (+0,4 против +1,3 градуса 13 мая 2017 года).

По прогнозу Белгидромета, 15 и 16 мая угроза ночных заморозков (до -2) сохранится.

Экстремальный холод наблюдался также 8 и 9 мая.