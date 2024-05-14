Как теперь проходят техосмотр в Беларуси 14.05.2024, 22:27

С недавних пор появилось нововведение в прохождении процедуры ТО.

С недавних пор в Беларуси появилось нововведение в прохождении процедуры техосмотра. Теперь для получения заветного «дозвола» необходимо заполнить заявление. Как оно выглядит, с какой целью его вводили? Об этом рассказали на образцовой станции ТО в Минске

Напомним, постановление было опубликовано 10 апреля на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу установлена форма заявления на выдачу разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колёсных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении, пишет av.by.

В самом заявлении потребуется указать полное имя того, кто осуществляет процедуру прохождения техосмотра, идентификационный номер паспорта владельца и сведения о транспортном средстве.

— Без паспорта теперь не получится пройти линию техосмотра? — интересуемся у начальника управления ГТО УП «Белтехосмотр» Михаила Викентьевича.

— Да, в рамках закона об основах административных процедур без этого документа пройти не получится.

— А если человек забыл паспорт дома, примут ли его фотографию (скрин) на экране смартфона?

— Есть разъяснение от Минтранса, в котором говорится о том, что мы имеем право попросить у клиента документ для сверки, в данном случае паспорт. Это сделано для того, чтобы проверить корректность внесённых в заявление данных и избежать ситуации с неверно внесёнными сведениями. То есть предъявить необходимо именно паспорт.

— Если у человека отсутствует этот документ, он может просто вписать в графу «Идентификационный номер» набор цифр и букв из головы. И если инженер не сверит с оригиналом, дальше могут возникнуть вопросы законности разрешения. Ведь далее эта информация хранится нами, а в некоторых ситуациях предоставляется органам внутренних дел и другим компетентным организациям.

— Если вдруг инженер заметит, что заявление было заполнено некорректно, он выдаст новый бланк для заполнения. Это безвозмездно.

Ниже приведём перечень документов, удостоверяющих личность физического лица: паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.

— То есть на вопрос, проверяют ли сотрудники на станциях правильность внесённых в заявление данных, ответ — да?

— Совершенно верно. В рамках осуществления административной процедуры работником УП «Белтехосмотр» проводится проверка правильности сведений, внесённых в графу «Идентификационный номер» заявления, и информации, указанной в документе, удостоверяющем личность.

— Это заявление — платное?

— Начну с того, что бланк заявления можно скачать на сайте УП «Белтехосмотр» или получить у работника для самостоятельного заполнения — и всё это бесплатно. Но у нас есть платная услуга (2 BYN), где уже наш работник заполняет бланк на станции за вас. Оплатить можно через ЕРИП.

— Какие ещё нововведения ждут автовладельцев в ближайшее время?

— На сегодня мы реализуем мероприятия, которые направлены на цифровизацию. В рамках её и перевода административной процедуры по выдаче разрешения в электронный вид заполнение заявления планируется в электронной форме через единый портал электронных услуг, что исключит необходимость его подачи на бумажном носителе.

— И когда же это произойдёт?

— В рамках распоряжения премьер-министра о цифровизации административных процедур, касающихся нас, — в течение 2024 года. Мы стараемся в сжатые сроки максимально ускорить этот процесс.

— Однако кроме нас есть интерес ещё и у других государственных органов. К примеру, у МВД. Поэтому сейчас идёт доработка программного обеспечения, и цифровизация требует больше времени.

Важно понимать, что в самой процедуре ТО ничего не меняется. На диагностических станциях УП «Белтехосмотр» автовладельцам доступен контроль технического состояния транспортных средств не только в рамках государственного технического осмотра.

— Здесь же отметим наше мобильное приложение для смартфонов: в нём есть личный кабинет с возможностью привязать транспортное средство и отслеживать сроки действия разрешения, онлайн-запись на гостехосмотр с картой станций и другие функции. Для водителя это очень удобно.

— А какие ещё услуги доступны на станциях, помимо ТО?

— По заявке клиента работники станции могут провести компьютерную диагностику электронного блока автомобиля (стоимость — 20 белорусских рублей); проверку отдельных систем (узлов, агрегатов) транспортного средства с выдачей соответствующего заключения. Например, проверить эффективность действия рабочей и (или) стояночной тормозной системы автомобиля после ремонта либо обслуживания, оценить состояние элементов подвески. Цена вопроса — 10,8 белорусского рубля.

— Или проверить эффективность рулевого управления (5,4 BYN). Инженеры компетентны провести контроль экологических показателей работы двигателя внутреннего сгорания, сверить маркировочные обозначения (стоимость — 5,5 белорусского рубля), и это не всё.

Начальник филиала УП «Белтехосмотр» в Минске Михаил Евгеньевич Ващило говорит, что посещаемость станции № 210 зависит от времени года, дня недели, а также от погоды. Если недавно сюда приезжало 20—30 авто в выходные, то сейчас это число достигает и 80 автомобилей за смену. «Надо было заглянуть сюда в субботу — линию прошли около 70 машин!» — комментирует собеседник.

Интересуюсь о целесообразности нововведения у владельца Skoda, который стоит в очереди с документами:

— Слышал, теперь надо заполнять какое-то заявление... Думаю, с этим фактом мы можем только согласиться, — вздыхая, говорит мужчина. — Но в целом хорошо, что развитие такой структуры, как «Белтехосмотр», не стоит на месте. Что-то делают, меняются.

Замечаю на линии свежий кроссовер Toyota RAV4 и не упускаю шанс задать пару вопросов водителю о новом правиле получения «дозвола».

— Знаете, главное — чтобы всё проходило быстро! — отвечает молодой человек. — Тем более за автомобилем я слежу, моя «Тойота» всегда проходит линию с первого раза.

— Что бы вы добавили в перечень обязательных процедур при прохождении ТО либо убрали из него?

— А всё и так в порядке! Вот скоро организация полностью переведёт документы в электронный вид, тогда станет ещё удобнее.