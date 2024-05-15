закрыть
15 мая 2024, среда, 0:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Барановичами легковушка сбила женщину

  • 15.05.2024, 0:02
Под Барановичами легковушка сбила женщину

Женщина погибла.

Женщина погибла под колесами автомобиля в Барановичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла 14 мая около 16.50 в деревне Мицкевичи. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель Hyundai ехала по улице Центральной и вблизи дома № 90 сбила 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина