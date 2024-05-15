Под Барановичами легковушка сбила женщину
- 15.05.2024, 0:02
Женщина погибла.
Женщина погибла под колесами автомобиля в Барановичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Смертельная авария произошла 14 мая около 16.50 в деревне Мицкевичи. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель Hyundai ехала по улице Центральной и вблизи дома № 90 сбила 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.