Российские авиакомпании пожаловались на ветшание парка 15.05.2024, 1:02

Cамостоятельно авиакомпании купить и завезти в РФ самолеты не могут.

Российским авиакомпаниям становится все труднее поддерживать летную годность имеющихся самолетов из-за санкций и устаревания парка. Перевозчики нуждаются в новых лайнерах, но согласны и на подержанные, заявил старший вице-президент Utair Дмитрий Белоконь на выставке «Россия», передает «Коммерсантъ».

По словам топ-менеджера, самостоятельно авиакомпании купить и завезти в страну никакие самолеты не могут. При этом утилизация флота уже находится на предельном уровне, а отечественных разработок придется ждать слишком долго — по меньшей мере до 2026 года. Белоконь призвал власти обратить внимание на проблему и оказать содействие в ее решении.

«Все авиакомпании как частный бизнес пытаются найти б/у самолеты на рынке вовне, но пока я не слышал о позитивных примерах. <…> Хотелось бы обратиться за помощью регулятора — и Минтранса, и правительства — в том, чтобы фокус в этой стороне тоже был наведен, и больше бы этим позанимались», — сказал топ-менеджер.

Среди прочего, Белоконь предложил завозить в Россию подержанные самолеты по примеру Ирана, «пока нет своих». По его мнению, только так можно поддерживать и разгонять спрос на авиаперевозки.

«Самая главная неопределенность для всех авиакомпаний сейчас — когда же мы получим первые отечественные самолеты: импортозамещенные „Суперджеты“, МС-21, Ил-114, „Тушки“. <…> На горизонте 2024–2025 годов, по тем прогнозам, что мы слышим от производителей, самолетов, наверное, не стоит ждать. То есть 2026 год — реальный срок первых поставок, а спрос опять-таки не восполняется в емкости с 2022 года», — констатировал Белоконь, призвав рассмотреть «иранский» вариант.

Однако эксперты сомневаются в том, что государство способно найти подержанные и тем более новые самолеты с учетом действующих санкций.

По словам члена общественного совета при Минтрансе Кирилла Янкова, здесь у властей еще меньше шансов, чем у частников, поскольку «самолет — очень отслеживаемый продукт», и если какая-либо авиакомпания из третьей страны согласится продать России подержанный лайнер, это будет чревато последствиями. «Производитель самолета Boeing или Airbus, тот же Embraer, узнав, что воздушное судно продано вопреки санкциям, перестанет поставлять свои самолеты в эту страну или наложит санкции на обслуживание своих самолетов там», — пояснил Янков.

До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus.

По данным Росстата, за первую половину 2023 года заводы сдали заказчикам лишь два гражданских самолета, а все программы собственного производства столкнулись с задержками. Выпуск лайнеров MC-21 не удается наладить из-за нехватки композитных деталей, которые раньше поставляла попавшая под санкции «дочка» «Росатома» Umatex, а слабым местом турбовинтового Ил-114-300 оказался двигатель ТВ7-117СТ. Он так и не прошел летные испытания и даже привел к крушению военно-транспортного самолета Ил-112В.

При этом программа развития авиатранспортной отрасли требует увеличить выпуск гражданских лайнеров в 46 раз. Несмотря на санкции и отсутствие доступа к западным технологиям, к 2026 году, по задумке чиновников правительства, в России должно выпускаться уже 120 гражданских самолетов, в 2028-м — 200, а в 2030-м — более 230.