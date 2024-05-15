Министр обороны Британии: Дешевле сдерживать Путина сейчас, чем позволить ему победить
- 15.05.2024, 2:32
Грант Шаппс обратился к союзникам.
Западным союзникам намного дешевле сдерживать российского диктатора Владимира Путина здесь и сейчас, чем разрешить ему победить в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в эфире BBC.
«Очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну. Вопрос в том, что это значит? Я не думаю, что агрессор должен быть вознагражден, и, наконец, именно Украина должна решить, готова ли она к урегулированию», - сказал Шаппс.
Он также обратился к союзникам, объяснив, почему следует продолжать оказывать необходимую помощь Украине.
«Мое простое послание к миру и, в частности, в США, заключается в том, что гораздо дешевле защищать и, соответственно, сдерживать Путина здесь и сейчас, чем позволить ему победить», - подчеркнул глава Минобороны Британии.
Он отметил, что победа России в войне в Украине позволит «автократам в других странах думать, что остальной мир — это вещь, которую можно захватывать».