Министр обороны Британии: Дешевле сдерживать Путина сейчас, чем позволить ему победить 15.05.2024, 2:32

Грант Шаппс

Грант Шаппс обратился к союзникам.

Западным союзникам намного дешевле сдерживать российского диктатора Владимира Путина здесь и сейчас, чем разрешить ему победить в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в эфире BBC.

«Очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну. Вопрос в том, что это значит? Я не думаю, что агрессор должен быть вознагражден, и, наконец, именно Украина должна решить, готова ли она к урегулированию», - сказал Шаппс.

Он также обратился к союзникам, объяснив, почему следует продолжать оказывать необходимую помощь Украине.

«Мое простое послание к миру и, в частности, в США, заключается в том, что гораздо дешевле защищать и, соответственно, сдерживать Путина здесь и сейчас, чем позволить ему победить», - подчеркнул глава Минобороны Британии.

Он отметил, что победа России в войне в Украине позволит «автократам в других странах думать, что остальной мир — это вещь, которую можно захватывать».