Пекин «задвинул» Патрушева 1 Александр Немец

15.05.2024, 8:06

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У Шойгу срок работы на Китай куда больше.

Самое главное – сняли Патрушева с поста председателя Совета Безопасности, а на его место назначили Шойгу. А ведь считалось, что Патрушев – второе или даже «полуторное» лицо в РФ. Также считалось, что именно Патрушев-младший для начала станет премьер-министром, а затем, сами понимаете, заменит Путина.

Получилось другое. Теперь Шойгу и Мишустин занимают второе и третье место в руководстве РФ. Очень странно, если не знать, что и тот и другой являются чистыми, беспримесными агентами Пекина. Это, надеюсь, доказывать не нужно? Также, думаю, не нужно доказывать, что китайское влияние в Москве является доминирующим.

Всего несколько дней я писал, что война Пекину надоела. Прибыли от нее (рост торговли Китая с РФ, по льготным для Китая ценам) не так уж велики, а убытки от войны (рост мировых цен на сырье и рост импортных издержек Китая, плюс неприятности Китая с Западом из-за поставок в РФ «товаров двойного назначения») растут. Писал я также, что Пекин уберет главных пропонентов (продвигателей) войны, а именно Путина и Патрушева.

Патрушева уже нет (или почти нет), а что касается Путина... В Пекине, очевидно, сейчас без спешки выбирают наиболее подходящую кандидатуру для замены: Мишустин или Шойгу? У Шойгу срок работы на Китай куда больше. Скоро увидим.

Мне понятно, что Пекин решил аккуратно вскрыть московский гнойник, не дожидаясь, пока он сам лопнет и события в Москве и всей РФ, чего доброго, выйдут из под контроля.

Посмотрим, что делается вне границ РФ.

В самом начале мая (еще до визита Си Цзиньпина во Францию) президент Франции Макрон дал большое интервью лондонскому еженедельнику The Economist. Вот основные его тезисы:

Макрон высказался о трех главных опасностях, угрожающих Европе.

Первая и самая главная опасность – Россия (путинский режим). Вторжение РФ в Украину, Война изменили РФ. Теперь РФ стала предельно агрессивной на всех направлениях, включая угрозы использования ядерного оружия. Большие инвестиции в производство оружия, использование гибридной тактики (российские теракты по всей Европе). РФ дошла до беспредела.

Молдова, Литва, Польша, Румыния или любой другой сосед РФ (в любой момент) может стать целью РФ. Если РФ победит в Украине, европейская безопасность рассыплется в прах. Сейчас ситуация в Европе во многом напоминает ситуацию во Франции (и других странах Западной Европы и Северной Европы) в начале 1940 года, перед нацистским вторжением.

Макрон вновь упомянул свой план ввести французские войска в Западную Европу.

В качестве второй опасности Макрон указал нарастающее технологическое отставание Франции и всей Европы от США и Китая.

Третьей опасностью является распространение в ряде европейских стран крайнего национализма.

10-12 мая имел место визит Си Цзиньпина во Францию и его интенсивные переговоры с Макроном. Нет сомнения, Макрон (человек откровенный) в деталях рассказал Си обо всех своих опасениях. Си относится к Макрону с явной симпатией, он внимательно выслушал Макрона и внес некие коррективы в свою «российскую политику». Это мы сейчас и наблюдаем.

Уже после написания этой статьи, я просмотрел интервью Валерия Соловья. В этом интервью профессор утверждает, что Мишустин остался премьером, вопреки мощному нажиму клана Патрушева и прочей гэбни, потому что так захотел Пекин. Мишустин встречался с Си Цзиньпином (в Пекине и Москве, в последние два года), и Мишустин Си Цзиньпину понравился. Профессор Соловей – фигура сомнительная, это известно. Но в данном случае ему можно верить. В ролике прямо не сказано, но можно понять, что Пекин также «задвинул» Патрушева и «продвинул» Шойгу.

Александр Немец, kasparov.ru