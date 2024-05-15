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Под Москвой загорелась воинская часть ФСБ и завод по производству военного оборудования

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  • 15.05.2024, 8:13
  • 6,238
Под Москвой загорелась воинская часть ФСБ и завод по производству военного оборудования

Пожар вспыхнул на электроподстанции.

В российском Подмосковье вечером 14 мая разгорелся пожар на электроподстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования «Прогресс». Причиной пожара стало якобы короткое замыкание, пишет obozrevatel.com.

По крайней мере, такое объяснение выдала администрация города Балашиха, а вот мэр Сергей Юров о причинах возгорания умолчал. В то же время СМИ сообщили, что речь идет якобы о поджоге.

«Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушили. Подача электричества в дома возобновлена», – отметили местные власти.

Как выяснили росСМИ, на территории завода, где произошел инцидент, расположена в/ч 35 533 ФСБ РФ, входящая в состав Научно-технической службы ФСБ РФ. Согласно данным сайта Agentura.ru, она занимается разработкой, изготовлением и тестированием электронных носителей разных программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий.

Также медиа пишут, что при СССР это был Центральный научно-исследовательский институт специальной техники (ЦНИИСТ) в составе Оперативно-технического управления КГБ при СМ СССР. «Прогрессом» его называли с целью конспирации.

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