Израильские танки продвигаются по улицам Рафаха к границе с Египтом 15.05.2024, 8:19

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Подразделения ЦАХАЛ пересекли стратегически важную дорогу.

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли стратегически важную дорогу Салах ад-Дин и достигли некоторых жилых районов приграничного города Рафах в секторе Газа. На прошлой неделе после предупреждений Иерусалима Рафах покинули от 360 000 до 500 000 палестинцев.

Об этом пишет The Guardian.

Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать боевые действия.

Свидетели сообщили журналистам, что танки «находятся на улицах внутри населенного пункта, происходят столкновения». Также они отмечали сильную воздушную активность над регионом, постоянных звуках пролетающих над территорией дронов.

Представитель ООН сообщил, что передовые позиции ЦАХАЛ находились примерно в 2 километрах от его офиса.

Доктор Джеймс Смит, британский медик, работающий в Газе, сказал, что контрольно-пропускной пункт Рафах «совершенно неузнаваем» из-за значительных разрушений.