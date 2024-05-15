В Минске готовятся перекрывать улицы 15.05.2024, 8:26

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Стало известно какие.

Начинается подготовка к проведению военного парада, посвященного «дню независимости». В связи с этим на некоторых улицах Минска уже с 16 мая будут перекрывать движение для его репетиций. Об этом сообщает Министерство обороны.

Пешие коробки будут тренироваться на плацу военной комендатуры в Уручье, а механизированная колонна — на аэродроме Липки.

В этой связи с 16 мая в течение четырех недель будут перекрывать для движения всех видов транспорта сразу несколько минских улиц по маршруту движения колонн.

Маршруты движения колон в Минобороны назвали следующие:

механизированная колонна на аэродром Липки будет двигаться по бетонной дороге в районе улицы Основателей, пересекать улицу Франциска Скорины и в районе гаражного кооператива «Седюнг» будет уходить в лес по грунтовой дороге до аэродрома Липки;

колонна колесной техники будет из военного городка Уручье идти по маршруту: улица Основателей — улица Скорины — внешнее кольцо МКАД — аэродром Липки.

Из военного городка Уручье колонны будут убывать в 5.00 на протяжении четырех недель с 16 мая.

Полное ограничение движения транспортных средств будет вводиться каждый вторник, начиная с 16 мая, в 4.50 и до прохождения колонн (примерно 50 минут). А также во время их возвращения — с 19.50 каждый четверг, начиная 17 мая до 13 июня включительно.

«Дороги будут перекрываться до полного прохождения обеих колонн. Просим водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута движения», — заявили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что в параде примут участие более 6000 военнослужащих и около 250 единиц боевой техники.

Парадные расчеты представят Минобороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи.

В параде также будет задействована авиация — боевые самолеты и вертолеты.

Для участия в параде приглашены военнослужащие Вооруженных сил иностранных государств, заявили в Минобороны, не уточнив, каких именно.