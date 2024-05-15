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Войска РФ применили новую тактику штурма в Харьковской области

  • 15.05.2024, 8:30
  • 4,882
Войска РФ применили новую тактику штурма в Харьковской области

Темп наступления замедлился.

Российские оккупационные войска применяют новую тактику штурма на севере Харьковской области, где продолжается наступление ВС РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную группу», — говорится в отчете.

Это же подтверждается кадрами, снятыми с беспилотника вблизи Волчанска.

«Использование малых штурмовых групп, однако, может привести к большим потерям живой силы и техники и замедлить общий темп российского наступления на этом направлении», — отметили аналитики.

В то же время по словам военного обозревателя Константина Машовца, растущие потери россиян на Харьковском направлении приводят к снижению общего темпа наступательных операций.

«Если темпы российских операций останутся относительно ниже, российские войска, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и создании бокового выступления в Харьковской области путем объединения усилий на Липцах и Волчанске и создания «буферной зоны» в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области, как оценивала ISW ранее», — отметили в ISW.

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