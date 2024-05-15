The Telegraph: Путин убрал Шойгу, чтобы подготовить конфликт с НАТО 15.05.2024, 8:52

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О чем говорит выбор нового министра обороны РФ?

Президент России Владимир Путин выбрал новым министром обороны Андрея Белоусова, которого называют самым одаренным экономистом Кремля, и определил для него четкую миссию – одержать победу в Украине и подготовить РФ к длительному конфликту против НАТО.

Об этом говорится в статье издания The Telegraph.

В публикации говорится, что на первый взгляд Белоусов не соответствует шаблону российского министра обороны. Известный своим мастерством в работе с электронными таблицами и пониманием кейнсианской экономики, он больше умеет работать с колонками данных, чем с танками.

«Но Владимир Путин выбрал господина Белоусова, которого называют самым одаренным и нелиберальным экономистом Кремля, и поставил ему четкую миссию – победить в Украине и подготовить Россию к длительному конфликту против НАТО», – отмечается в статье.

Эти проекты Путин считает центральными в своем наследии как российского лидера, и он хотел, чтобы на этот пост был назначен бюрократ, а не военный. Предыдущего министра обороны Сергея Шойгу критиковали за неспособность преодолеть бюрократическую инерцию, подрывающую военные усилия РФ.

Отмечается, что Белоусов, лояльный к Путину, известен своим острым аналитическим умом и склонностью к цифрам.

Президент России перевел экономику и общество на военные рельсы. Война стала нормой в этой стране. И назначение министром обороны экономиста подчеркивает этот ментальный сдвиг.

Ожидается, что Белоусов применит совсем другой, ориентированный на цифры, подход, чем Шойгу. Недавно новоиспеченный министр обороны взял на себя ответственность за проекты беспилотников, продвигая планы по созданию большего количества ключевых видов оружия и по обучению большего количества операторов.

Белоусов бесшумно заполз на вершину. С 2012 года он был министром экономического развития, затем – советником Путина по экономике, а затем – вице-премьером. До присоединения к кремлевской команде Белоусов работал аналитиком в Министерстве торговли, а затем – финансовым директором в офисе премьер-министра. Отмечается, что это резюме может показаться скучным, но это именно тот опыт, которого ищет Путин.

Авторы статьи обратили внимание, что война в Украине переросла в войну на истощение, которую, по мнению Путина, он может выиграть. Президент РФ подписал соглашения о поставках оружия с Северной Кореей и Ираном, перевел гражданскую промышленность на производство оружия, а также дал толчок мобилизации сотен тысяч мужчин, в том числе осужденных.

Это дало России материальное преимущество в Украине и позволило ей компенсировать около 1000 человеческих потерь в день.

«Другими словами, Путин верит, что количество над качеством победит в Украине и, что важно, бросит более широкий вызов НАТО, – конфликт, к которому он готовил свои войска интенсивнее после своего вторжения в Украину в 2022 году. Белоусов – путинский счетовод и бюрократ в сером костюме – сейчас готовит Россию к конфликту с НАТО», – резюмировали авторы материала.