«Командир – неадекват»: российские военные взбунтовались в Харьковской области

«Командир – неадекват»: российские военные взбунтовались в Харьковской области1
- 15.05.2024, 9:08
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Оккупанты отказались идти на штурм на штурм села Огурцово.
Российские захватчики, участвовавшие в наступлении на Харьковщине, отказывались идти на штурм села Огурцово. Свой отказ они объясняли тем, что их командир роты вел себя неадекватно и не считался с потерями.
Об этом оккупанты писали в объяснительных записках командиру своего батальона. Их нашли у уже ликвидированных солдат РФ у села Старица Харьковской области, пишет УНИАН.
«Причиной отказа от данного приказа является то, что командир роты находился в неадекватном состоянии, не докладывал реальное положение, не оценивал риски», – писал военный страны-агрессора.
Он добавил, что командир их роты не обращал внимание на то, что 1-й и 4-й взвод, которые ранее отправились на штурм, не имели успеха и «вероятнее всего погибли».
Объяснительные захватчиков датированы 11 мая 2024 года.