Тактическая истерия Кремля Виталий Гинзбург

15.05.2024, 9:17

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Пауза затянулась.

«Я не думаю, что все мы спали бы столь же спокойно, если бы ситуация была прямо противоположной и монополией на это ужасное средство массового уничтожения завладело – хотя бы на время – какое-нибудь коммунистическое или неофашистское государство. Одного лишь страха перед атомной бомбой было бы достаточно, чтобы они смогли навязать свободному, демократическому миру одну из своих тоталитарных систем, и последствия этого были бы просто чудовищны».

У. Черчилль «Фултонская речь»

Я вчера написал текст про успешное манипулирование неопределенностью Путиным и Ко. Ядерный шантаж из этого арсенала средств. А заявление российского МИДа о том, что они будут воспринимать появление F-16 в Украине в качестве носителей ТЯО и угрозы в адрес Лондона и Парижа из-за поставки в Украину ракет, из этой же серии.

Это можно назвать тактической истерией, которой в Кремле пытаются компенсировать стратегический тупик и отсутствие приемлемого для них выхода из него. И в этом аспекте, на мой взгляд, примечательно несколько обстоятельств.

Во-первых, налицо очевидные проблемы уже не с самим шантажом, а с его обоснованием и мотивировкой. Можно сколько угодно шантажировать Францию и Великобританию за поставки ракет, которыми Украина уже некоторое время поражает цели как минимум в Крыму. Но почему брутальность появилась вчера, а не сразу после применения этих ракет? И какими тактическими средствами поражения они собираются угрожать Лондону и Парижу? Крылатая ракета будет сбита, а авиации еще необходимо туда долететь. Кто-то из угрожающих задумывается об этом?

Во-вторых, возможности применения Россией ТЯО уже и так довольно ограничены позицией Запада. На это обещана реальная, а не вербальная реакция, причем конвенциональным оружием. Многие уже представили три обстоятельства, препятствующих этому:

– Практическая нецелесообразность;

– Личные риски для гопника, который и покакать спокойно не может;

– Технические сложности, связанные с привлечением довольно большого количества людей.

При этом есть и четвертое обстоятельство. Возможно самое главное – никто не знает реального состояния российского ЯО. Судя по вбросу в прошлом году от Патрушева, оно далеко не блестящее. Возможно и вброс был сделан не случайно и, соответственно, представление этого факта поставит крест на всех ядерных амбициях Кремля. Одно дело пугать, а другое продемонстрировать голого короля. Или не совсем одетого.

В-третьих, более двадцати лет назад большинство тактических боеприпасов было утилизировано в связи с появлением новых, не уступающих по эффективности высокоточных конвенциальных средств поражения.

Но весь вопрос в том, что по ним у России практически безнадежное отставание, а А.Белоусов за все время руководства им экономикой, так и не смог продемонстрировать ни инновационных прорывов, ни эффект от импортозамещения, ни тем более технологический суверенитет.

Более того, прорыв в принятии решений по поддержке Украины невозможно компенсировать никакой мобилизацией экономики, особенно в условиях санкций.

Как только Украина получит хотя бы 40 самолетов F-16, Россия лишается значительной части превосходства в воздухе. Хотя, она и сейчас не в состоянии произнести единовременно даже половину аналогичных отнюдь не новых истребителей.

Что касается артиллерии, то здесь ситуация для России еще хуже. Вся проблема ВСУ и Запада исключительно в недостаточном количестве. Аналогов по дальности в России нет вообще, а количество и качество высокоточных боеприпасов не идет ни в какое сравнение с возможностями Запада. Поэтому Россия и объявляет о проведении учений по применению ТЯО. И еще совместные с Беларусью.

В Беларуси подвешивают топливные баки в качестве имитации. Россия тоже что-то проиммитирует. Очень грозное. Ватники будут впечатлены. Но главная аудитория, для которой это предназначено, другая – западный избиратель. Они, по замыслу Кремля, являются последней надеждой Путина. Ведь в США именно поэтому затянулось предоставление помощи Украине, что обошлось и обходится для нее дорогой ценой.

Но как только политики поняли, что американский избиратель может выразить недовольство задержкой помощи, все решилось.

И европейские политики должны понять и объяснить своим избирателям, что сегодня вопрос мира в Европе решается в Украине. А для того, чтобы его гарантировать, необходима Победа Украины.

Да и тактическая истерия в Кремле длится ровно до той поры, пока к ней прислушиваются. Как только в Украине появится необходимое оружие, как только Запад поймет, что небо Украины в значительной степени можно прикрыть с территории Польши, Словакии, Румынии, то тактическая истерия сменится бегством восвояси.

Но все должны понять, что пауза затянулась.

Промедление с оказанием помощью Украине чревато еще одной проблемой. Деградацией российских вооруженных сил. В связи с этим может возникнуть гораздо больше и проблем, и рисков. Которые не удастся ни переждать, ни пересидеть.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru