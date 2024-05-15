Почему ноутбуки так быстро разряжаются и как с этим справиться 15.05.2024, 9:25

Время автономной работы можно продлить.

Время автономной работы ноутбука зависит от многих факторов - и есть множество причин, по которым батарея ноутбука может разряжаться быстрее, чем хотелось бы.

Существует множество причин, по которым батарея ноутбука может разряжаться быстрее, чем хотелось бы, сообщает проект «Zeto».

Вот некоторые из наиболее распространенных:

Аппаратные проблемы:

Износ аккумулятора: Со временем емкость аккумулятора ноутбука уменьшается, что приводит к сокращению времени автономной работы.

Перегрев: Ноутбуки, которые перегреваются, работают менее эффективно и могут быстрее разряжаться.

Неисправные компоненты: Некоторые неисправные компоненты, такие как жесткий диск или материнская плата, могут потреблять больше энергии, чем обычно, что приводит к более быстрой разрядке батареи.

Программные проблемы:

Запущенные приложения: Некоторые приложения, особенно игры и ресурсоемкие программы, потребляют много энергии и могут быстро разрядить батарею.

Яркость экрана: Чем выше яркость экрана, тем больше энергии он потребляет.

Настройки питания: Неправильные настройки питания, например, отключение режима энергосбережения, могут привести к более быстрой разрядке батареи.

Фоновые процессы: Некоторые фоновые процессы, такие как антивирусное программное обеспечение или приложения для обмена сообщениями, могут потреблять энергию даже тогда, когда они не используются.

Внешние факторы:

Низкая температура: В холодную погоду батареи ноутбуков работают менее эффективно и могут разряжаться быстрее.

Возраст батареи: Со временем емкость аккумулятора ноутбука уменьшается, что приводит к сокращению времени автономной работы.

Как узнать что расходует батарею на ноутбуке?

Способы узнать, что расходует батарею на ноутбуке:

Встроенные средства:

Windows 10/11:

Параметры > Система > Питание и аккумулятор > Использование батареи. Здесь вы увидите список приложений и процессов, которые потребляют больше всего энергии, а также разбивку по процентам.

Панель управления > Оборудование и звук > Источники питания. Здесь вы можете увидеть текущее использование энергии и подробный отчет об использовании батареи за последние 24 часа.

MacOS:

Меню Apple > Об этом Mac > Отчет об энергопотреблении.

Здесь вы увидите список приложений и процессов, которые потребляют больше всего энергии, а также разбивку по процентам.

Сколько должна держать батарея на ноутбуке?

К сожалению, нет универсального ответа на вопрос, сколько должна держать батарея на ноутбуке.

Время автономной работы зависит от многих факторов, таких как:

Емкость аккумулятора: Чем больше емкость аккумулятора, тем дольше он будет работать.

Тип аккумулятора: Литий-ионные аккумуляторы, как правило, работают дольше, чем никель-кадмиевые.

Использование ноутбука: Если вы используете ноутбук для ресурсоемких задач, таких как игры или видеомонтаж, батарея будет разряжаться быстрее, чем при работе с текстовым редактором или просмотре веб-страниц.

Настройки энергосбережения: Вы можете продлить время автономной работы, настроив параметры энергосбережения, такие как яркость экрана и время ожидания перед переходом в спящий режим.

Возраст аккумулятора: Со временем емкость аккумулятора уменьшается, что приводит к сокращению времени автономной работы.

В среднем, современные ноутбуки с литий-ионными аккумуляторами могут работать от 3 до 8 часов на одном заряде.

Некоторые высокопроизводительные игровые ноутбуки и бюджетные модели могут работать от 2 до 4 часов.