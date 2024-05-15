Путин развалил сильнейший тандем в своем окружении Вадим Денисенко

15.05.2024, 9:36

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Глава РФ полностью обнулил все договоренности с элитами.

1. То, о чем я говорил довольно давно, стало реальностью. Путин после выборов полностью обнулил все договоренности с элитами. Теперь старые правила игры уже не работают, а новых еще нет.

2. Главная перестановка – не в Минобороны, а понижение статуса экс-секретаря Совбеза Н. Патрушева до уровня помощника президента. До увольнения из Совбеза Патрушев был куратором всех силовиков. Теперь вообще такого человека, который курировал бы силовиков, просто не существует со всеми вытекающими последствиями. Что касается самого Патрушева, то его новое поле деятельности — кораблестроение. Это с одной стороны похоже на назначение Буденного заместителем министра АПК по коневодству. А с другой — это не только конфликт с руководством ВТБ (банк отвечает за строительство новых кораблей), но и важнейший участок работы, который связан, прежде всего, с Северным морским путем и всеми военными флотами.

3. Что касается Минобороны, то во времена Шойгу оно было разделено между Шойгу и людьми Патрушева и Чемезова (плюс остатки от Сердюкова, который сейчас работает в структурах Ростеха). Так вот, сейчас мы видим блицкриг по зачистке МО от топ-менеджеров, ориентировавшихся на вышеназванных персонажей. А вместе с тем и попытку уничтожить существующую коррупционную цепочку: Минобороны (Шойгу) – ВПК (Чемезов) – силовики (Патрушев). Не секрет также и то, что в высшем руководстве ФСБ есть ряд людей Патрушева и Чемезова, и пока нужно только смотреть, будут ли увольнения и там.

4. Победа Чемезова в правительстве пока, конечно, не стала для него пирровой. Но всеми кадровыми назначениями Путин развалил самый сильный тандем в своем окружении: тандем Патрушева и Чемезова, который мог стать государством в государстве. Собственно, все кадровые изменения последних дней связаны именно с ростом влияния и даже сращиванием этого тандема.

5. Новый министр обороны никакой не идеолог «экономического контрсанкционного чуда», как об этом многие писали в последние дни. Он был, прежде всего, «государевым оком» в правительстве Мишустина. В Минобороны он имеет две функции: провести зачистку и перенаправление коррупционных схем, а также улучшить технологические цепочки между Ростехом и армией. Ждать чуда, как многие пишут, — малореально. Однако в определенных точечных задачах он наверняка покажет результат. Повторюсь: в точечных проектах.

6. Важно обратить внимание на малоприметный пост министра спорта, который достался ставленнику С. Кириенко М. Дегтяреву. Судя по всему, в Кремле побоялись создавать отдельную структуру по молодежи (молодежь и мигранты – две главные проблемные точки российской власти) и «прикрылись» спортом. Важно, что этот вопрос хотел бы курировать Кириенко, но новому министру дали другого президентского куратора — Дюмина. Дюмин в своем функционале также будет иметь Госсовет (тоже конкуренция с Кириенко) и ВПК (конкуренция с Чемезовым и, наверное, пока поддержка Белоусова). Сейчас все аналитики говорят, что должность помощника президента для Дюмина – это транзит перед прыжком вверх. Наверное, это так. Но предварительный транзит (должность губернатора) затянулся на долгие годы.

7. Главный вопрос, на который нет ответа: на кого во всех этих кадровых играх опирался Путин. Пока мы можем лишь догадываться, кто это, но от ответа на этот вопрос будет зависеть то, кто будет образовывать новый ближайший круг Путина после того, как политик номер два (Патрушев) как минимум временно потерял свой статус.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»