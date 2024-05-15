Ракеты ударили по свеже прибывшему пополнению россиян в Джанкое 1 15.05.2024, 9:50

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Противник понес значительные потери.

По военным объектам во временно оккупированном Джанкое, куда прибыли новые военные подразделения РФ, был нанесен ракетный удар. Противник понес потери.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Там уточнили, что военные объекты были атакованы в ночь на 13 мая.

По информации агентов движения, зафиксировано по меньшей мере два успешных прилета.

«Оккупанты понесли потери ранеными и погибшими. Ремонт пережившей удар техники займет до полугода», - говорится в сообщении.

Вчера, 14 мая, «АТЕШ» сообщил, что в Джанкой прибыли новые военные подразделения, включая сотрудников ФСБ, задействованных для охраны военных объектов.