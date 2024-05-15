«Нашему человеку дай «Пежо» - и в путь!» 3 15.05.2024, 9:53

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Что сейчас продают и покупают на минском авторынке Малиновка.

Пока в Беларуси были длинные майские выходные, 13 мая российские граждане вышли на работу. Правда, они отдыхали с четверга включительно. Приехал ли кто-то из соседней страны за машинами в РБ? За ответом на этот вопрос журналист av.by Ян Богданович отправился на столичный авторынок в Малиновке в минувшую субботу. Не только поискать покупателей, но и изучить ассортимент, с которым площадка подходит к лету.

«Россияне не здесь, а на Зыбицкой — отдыхают!»

— День добрый, — приветствуем сгруппировавшихся продавцов. — Как идут продажи?

— Отлично! Сегодня оформили уже шесть машин, но в основном в кредит, — бойко рапортует один из собеседников. — Ценовой сегмент — от 15 до 20 тысяч долларов.

— Если в кредит, то белорусам… А россияне приехали на выходные?

— Они все на Зыбицкой! Отдыхают, — иронизирует другой мужчина.

— Некоторые приехали ещё вчера, но будут ходить до ночи воскресенья. Прохаживаются эксперты и ничего не покупают. Думаю, явились перекупщики. Сейчас присмотрятся, передадут информацию коллегам в Россию, а дальше подумают, какие машины брать. Обычно прибывал десяток бригад, но в этот раз почему-то одна. Последнее время интерес выпадает чаще на будние дни, чем на выходные.

— Подождём ещё 15 мая. Есть риск, что мы сюда ничего не привезём через Литву. Собираются сделать так, чтобы можно было транспортировать только автовозами. Ждём, какое решение примут. Самоходом латыши уже не пропускают, и ожидается, что Литва подключится. Возможно, будут ехать американские машины, но где брать запчасти? Детали-то все тянули через Литву.

— Рынок сейчас такой — интересный. Хорошо продаются Opel Insignia полуторалитровые на три цилиндра. Отдавали на днях 2021-го на «автомате» за $17 200… Всего за последнюю неделю три «Инсигнии» продали. А нормальная — в «топе», с инжекторным мотором и неплохим пробегом — стои́т, но там уже цена $22 900. Нормальные авто не хотят забирать.

«Нашему человеку дай «Пяжо» — и в путь!»

Прогуливаемся по авторынку дальше. Встречаем хиты рынка вроде Renault Megane за $14 870, Renault Grand Scenic за $19 тысяч, дизельный Opel Astra K, соседствующий с бензиновым Ford Escape, — на обоих прайс $14 650.

— Пойдём, я покажу, что будет красиво в кадре смотреться, — обращается один из мужчин к нашему фотографу.

Не соврал продавец, ведь подводит коллегу к наполированным до блеска BMW X5 и BMW X4 в М-пакете. Ценник, конечно, кусается, однако и на такой сегмент находится свой покупатель. За первый кроссовер просят 88 950 долларов, за второй — $54 950.

К слову, предложений из премиального сегмента хватает: в рядах то и дело встречаются топовые BMW, Lexus и Mercedes-Benz. Одни с европейским прошлым, другие — с американским. Попался нам и 304-сильный Genesis GV70 за $59 950, и годовалый пикап Toyota Tundra за без малого сто тысяч долларов.

— Думаю, что наши не потянут, — оценивает перспективы Genesis мужчина. — Скорее по Москве на нём будут рассекать. Хотя недавно белорус забрал Range Rover, который два месяца продавали. Стоял за $82 000, но отдали за семьдесят восемь тысяч.

Подходим к полноприводному Chevrolet Blazer с двухлитровым бензиновым двигателем. Год выпуска — 2020-й, пробег — 45 тысяч километров. Продают его за $28 500.

— Машина пришла, считай, целой, — заметив наш интерес, произносит менеджер. — Было повреждено только колесо. Километраж тоже честный, ведь у американских автомобилей это прослеживается легко: без труда отыщешь правду на Carfax.

— А «американцами» больше россияне интересуются или белорусы?

— Как и всегда, здесь не угадаешь, — продолжает мужчина. — Всё-таки утильсбора соседи больше не боятся: уже прояснилось и нормально машины ставятся на учёт без лишних доплат, если весь комплект документов имеется.

— BMW сейчас охотнее покупают с дизельными моторами, потому тянуть «баварца» из США не особо выгодно. Как всегда, в ходу французские машины — Peugeot, Renault, Citroen… Нашему человеку дай «Пяжо» — и в путь! Хотя «американцы» ничем не уступают, да и пробеги в них значительно меньше. На мой взгляд, лучше взять Ford или Chevrolet с минимальными повреждениями за $28 тысяч, чем полуторалитровый Peugeot за $24 000.

— Вот ещё и Honda CR-V за 22 950 долларов — и пробег нормальный, и по состоянию живая. Чисто бампер поменяли, а вся в родной краске. Но некоторым подавай подешевле и без половины «морды»… Не всегда могу понять подход людей.

— Россияне пока боятся приезжать, учитывая все недавние изменения утильсбора. Присматриваются, осторожничают и следят за развитием событий, — коротко отвечает на наш вопрос ещё один продавец.

Прийти на рынок в Малиновке и не присмотреться к VW Passat — большой грех, поэтому обходить стороной «народную» модель мы не стали. Универсал 2018 года выпуска в комплектации Comfortline, к примеру, обойдётся в 18 700 долларов. Машина оснащена двухлитровым дизельным мотором и АКПП.

По соседству с «немцем» обнаруживаем семиместный Kia Sorento 2020 г. в. c пробегом 74 тысячи километров. Цена — $38 450. Кроссовер имеет полный привод, «автомат» и 2,2-литровый дизельный двигатель.

«Не каждый захочет неделю жить в машине — авторынок пустеет»

Бросается в глаза присутствие в Малиновке электрокаров, причём в ассортименте! Здесь тебе и Polestar 2, и Hyundai Ionic 5, и Dongfeng Honda M-NV, и Geely Geometry E, и Zeekr X — как новые, так и с пробегом.

— Электрокарами интересуются: кому-то удобно на дачу — под розетку! — улыбаются мужчины. — Если бы «электрички» не продавались, то они бы здесь не появлялись. Сейчас китайские активно пошли, потому что рынок для нас новый. В основном приобретают, когда есть свой дом. Городской житель менее охотно смотрит на них.

— Мне уже ребята рассказали, что все в ожидании решения литовцев, мол, те планируют ввести новые ограничения…

— Да, есть такое. Представьте сами: двое суток стоять туда, столько же — обратно. Не каждый захочет неделю жить в машине. Авторынок пустеет, — с грустью отмечает собеседник.

Попадаются также обновлённые Coolray и Atlas — до дилерских центров рестайлинговые модели ещё не добрались, а на авторынке уже представлены.

Привлекает и редкая в наших краях «кроссовая» версия Toyota Yaris. Полуторалитровый бензиновый гибрид предлагают за $31 800. Пробег у годовалого автомобиля скромный — всего лишь пять тысяч километров.

— Ищем российского покупателя, — произносим, подходя к аксакалам авторынка.

— Россияне есть и были, — дружелюбно отвечает мужчина. — Вчера, к примеру, взяли Peugeot 4008, но старенький — 2011 года. Ещё чуть раньше приезжали за Renault. Моя вот — BMW Gran Tourer 220D, выпущенная в 2019-м. Смотреть — смотрят, а покупать почему-то не хотят.

— Может, уже «наелись» BMW?

— Наверное… Жалко, ведь хорошая машинка, за которую не стыдно, но уже даю больше тысячи в минус. Я её сам пригонял из Германии и на себя — всё по-честному. А теперь ведь немцы не продают белорусам и россиянам машины. Значит, и выбора у нас скоро станет поменьше.

Во время беседы замечаем стоящие вплотную Citroen C4 Grand Spacetourer и Opel Crossland X за $18 000 и $16 650 соответственно. Год выпуска одинаковый — 2019-й. Оба дизельных автомобиля — со стильными контрастными относительно цвета кузова стойками, благодаря чему выделяются. Французский минивэн имеет двухлитровый двигатель, а немецкий компактный кроссовер оборудован «полторашкой».

— Помню времена, когда в Малиновке друг другу все помогали — добрее было, правильнее. Так и покупатели автобусами приезжали на рынок. Двигалось всё и развивалось, а нередко приходит молодёжь, которой попросту заняться нечем, которая не хочет работать на заводе.

Пообщавшись с работниками авторынка, мы стали удаляться от площадки. Ближе к выходу нас догнал продавец, показывавший нам кроссоверы BMW. «Держи гостинец», — произнёс по-отечески мужчина, вручая фотографу Алисе большую конфету. Конечно, мелочь, но однозначно приятное завершение репортажа — на мажорной и милой ноте.