Джеймс Ставридис раскрыл планы Кремля 2 15.05.2024, 9:59

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Джеймс Ставридис

Адмирал США призвал помочь Украине.

Администрация президента США Джо Байдена и Конгресс не должны отказывать Украине в оказании военной помощи. Глава Кремля Владимир Путин «стремится» захватить всю территорию украинского государства и не остановится. Сумма в 60 миллиардов долларов никак не повлияет на огромный американский военный бюджет. Об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

Как сообщает The Hill, он рассказал о том, что российские оккупанты начинают продвигаться вперед на фронте. Обстановка не улучшится, если Штаты не предоставят помощь.

«Вопрос в том, где мы находимся сегодня? Мы были в тупике, пока помощь США не начала заканчиваться, и в результате... россияне сейчас начинают продвигаться вперед, и ситуация не улучшится, если США не предоставят дополнительно 60 миллиардов долларов помощи», – отметил бывший высокопоставленный военный.

Также он отметил, что помощь Украине никак не отяготит оборонный бюджет Штатов.

«Я знаю, что это звучит как большие деньги, но в контексте оборонного бюджета США, который составляет около 900 миллиардов долларов, 60 миллиардов долларов не является огромной суммой», – сказал Ставридис.