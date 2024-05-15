Белорусов во время сплава на байдарках на Полесье напугал странный вой 2 15.05.2024, 10:12

3,466

Что это было?

На Полесье группу белорусских туристов во время сплава на байдарках в так называемом море Геродота в затопленной дубраве напугали вой и крики дикого животного. Туристы не решились продвигаться вперёд, опасаясь, что могут столкнуться с медведем. Или лосем? Или даже зубром?

Автор видео, опубликованного в TikTok-канале Mazaysplav.by, записал звуки, которые издавали дикие животные где-то поблизости от байдарочников, которые застыли в нерешительности, опасаясь продвигаться вперёд.

«Вот и что это? Нам с ребятами туда идти. Может не идти? Он же прям приближается! Это дичь!» — не скрывал своих эмоций организатор сплава.

В конце видео самые внимательные зрители разглядели две фигуры медведей, предположительно, молодых медвежат. Однако, по мнению некоторых, вой принадлежал не им. Высказывались разные предположения по поводу того, чей крик слышен на видео: кто-то решил, что это крик оленя или лося, кто-то расслышал в нём голос хозяина пущи, зубра, кто-то — неизвестной дикой птицы.

«Медведь в воде, но крик не медведя. Я слышала так кричат лоси, когда у их гон. Ну или может олени», — отметил один из комментаторов.

Впрочем, точный ответ так и остался загадкой. А кого услышали на записи вы?

Отметим, что море Геродота — это уникальное природное явление, которое ежегодно можно наблюдать в Гомельской области Беларуси. По сути это масштабный разлив реки Припять, в результате которого огромные территории белорусского Полесья превращаются в бескрайнее водное пространство, которое местные жители называют морем.