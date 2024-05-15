закрыть
15 мая 2024, среда, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США начали массово производить бомбы для поражения бункеров и ядерных установок

4
  • 15.05.2024, 10:30
  • 1,562
В США начали массово производить бомбы для поражения бункеров и ядерных установок

Авиабомба может проникать в землю на глубину до 61 метра.

Военное руководство Соединенных Штатов Америки сообщили, что происходит расширение производства крупнейшей неядерной бомбы США - высокоточной авиабомбы GBU-57.

Как пишет издание Bloomberg, военное руководство США уже разработало проект по расширению армейского завода на юго-востоке штата Оклахома. Своего пика он должен достичь к осени 2024 года.

Известно, что на заводе будет производиться высокоточная авиабомба GBU-57, которая известна под другим названием Massive Ordnance Penetrator. Эта бомба способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра и предназначена для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов.

По предварительным данным, площадь дополнительного объекта на территории армейского завода составит 181 квадратный километр. Это позволит расширить увеличение производства до шести-восьми авиабомб в месяц. Сейчас производительная мощность предприятия - две бомбы.

Заметим, GBU-57 была разработана концерном Boeing еще в 2007 году по заказу армии США. Она предназначена для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР и является самым мощным неядерным боеприпасом в арсенале США.

Что известно об авиабомбе GBU-57?

GBU-57 - управляемая противобункерная авиационная бомба. GBU-57 создана для уничтожения целей, которые расположены глубоко под землей. Изготавливается в США авиастроительным концерном Boeing. Этот вид бомб является самым большим неядерным боеприпасом на вооружении Соединенных штатов Америки. При весе 13,6 тонн она способна «зарыться» на 60 метров под землю и на 16 метров в бетон перед тем, как сдетонировать.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина