Старые авто в Беларуси иногда стоят в четыре раза дороже, чем в Литве 2 15.05.2024, 10:48

Это способствует росту нелегальных схем их ввоза.

Список 20-летних машин, которые в Беларуси стоят в несколько раз дороже, чем в Евросоюзе, можно продолжать бесконечно. Помимо 20-25 летних авто за 4000-6000 долларов, в Беларуси до сих пор массово продают и покупают и более старые варианты, пишет nashaniva.com.

Спрос есть — цены растут

Автомобили стоимостью около 5000 тысяч долларов пользуются большой популярностью, ведь позволить себе более дорогие многие не могут. Тем же, кто имеет такой бюджет, приходится выбирать среди машин, выпущенных в конце девяностых — начале нулевых.

Особенно ценятся минивэны. Так, например, VW Sharan первого поколения последних лет выпуска (1998-1999) продают по ценам от 4 тысяч долларов. Столько просят за машины, которые требуют вложений еще на этапе просмотра объявления.

За варианты, которые по крайней мере визуально находятся в более-менее достойном состоянии, просят от 5 до 6 тысяч долларов. И это за машины, которым по 25-26 лет.

В Литве почти в четыре раза дешевле

Аналогичная ситуация и с минивэнами Opel Zafira. За бензиновые варианты 1999 года выпуска, требующие переварки и перекраски, просят от 3200 долларов. Цены на более-менее достойные варианты начинаются с $4500.

Рестайлинговые Opel Zafira 2004-2005 годов выпуска продают по ценам от 5 тысяч до 7 тысяч долларов.

Примечательно, что в Литве цены на Opel Zafira а начинаются с 500 евро за машины с явными кузовными дефектами. Большинство zafir первого поколения там продают по ценам от 800 до 1200 евро.

За самые дорогие просят по 1500-1700 евро. И если Opel Zafira первого поколения в Литве продается относительно много, так как машина выпускалась с 1999 по 2005 год, то VW Sharan первого поколения в продаже в Литве почти не осталось, поскольку их не выпускают уже четверть века. За редкие экземпляры VW Sharan с конца девяностых, доживших до наших времен, просят от 800 до 1800 евро.

Другой популярный в народе автомобиль — Opel Astra G. За 20-летние легковушки с проблемами по кузову в Беларуси просят от 3200 долларов. Автомобили в хорошем визуальном состоянии продают за 4500-5000 долларов.

В Литве 20-летние Opel Astra G продают за 700-1200 евро.

Причем литовский Opel за 690 евро по крайней мере визуально выглядит гораздо лучше тех, что у нас продают за три тысячи долларов и более.

Список 20-летних машин, которые в Беларуси стоят в несколько раз дороже, чем в Евросоюзе, можно продолжать бесконечно. Помимо 20-25 летних авто за 4000-6000 долларов, в Беларуси до сих пор массово продают и покупают и более старые варианты. Чего только стоит VW Passat B4.

Дизельные В4 в кузове универсал у нас и сейчас продают по 2000-3500 долларов в зависимости от состояния, а это, на минуточку, машины, которым около 30 лет.

Примечательно, что возрастные авто в Беларуси не только не дешевеют с годами, но и дорожают. Особенно ощутимо это наблюдается в самом дешевом сегменте. Машины, которые до войны стоили около 2000 долларов, сегодня продаются за 3000. И их покупают, главное, чтобы состояние было соответствующее.

Побочный эффект от высоких цен

На фоне того, что старые машины в Беларуси стоят в несколько раз дороже, чем в ЕС, активизируются нелегальные схемы их ввоза в страну.

Только в апреле белорусские таможенники дважды отчитались о прекращении деятельности двух групп дельцов, которые ввозили в Беларусь возрастные автомобили нелегальным образом.

Примечательно, что в обоих случаях незаконно ввозились автомобили, которые были выпущены еще в двухтысячных.

По каким схемам нерастаможенные машины попадают в Беларусь?

Возрастные машины из Европы в Беларусь без оплаты таможенных пошлин ввозят по нескольким схемам: первая требует участия гражданина ЕС. Он должен законно въехать в Беларусь на зарегистрированном в Европе авто. На границе водитель оформляет временный ввоз на авто, но после оставляет его в Беларуси, а сам возвращается домой и больше никогда не ездит в Беларусь.

Еще один возможный вариант требует наличия документов и регистрационных номеров от белорусского автомобиля. В Европе дельцы находят аналогичный автомобиль, вешают на него белорусские номера и по белорусским документам такая машина въезжает в Беларусь. Позже в таком авто переваривают или перебивают оригинальный номер кузова на тот, который находится в техпаспорте.

Третий вариант — машину завозят в страну по поддельным документам. Причем чаще не по белорусским, а любой другой страны ЕАЭС.