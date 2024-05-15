Нелегалы пытались поджечь пост польских пограничников 15.05.2024, 10:59

Патруль отреагировал.

13 мая нелегальные мигранты пытались поджечь пост польских пограничников в зоне ответственности заставы в Черемше, сообщает пограничная служба Польши.

Группа нелегалов бросала в польских пограничников камни и горящие ветки деревьев. Иностранцы попытались поджечь пост, но польские патрули предотвратили возгорание. Потерпевших нет.

14 мая мигранты также пытались повредить палками польский пограничный знак. После вмешательства польских пограничников они скрылись на территории Беларуси.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021-го года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Западные чиновники призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.