ГУР ударило по топливной базе под Ростовом: пожар бушует до сих пор

ГУР ударило по топливной базе под Ростовом: пожар бушует до сих пор1
- 15.05.2024, 11:19
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Россияне не могут справиться с последствиями атаки.
В ночь на среду, 15 мая, Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию по поражению топливной базы российских оккупантов в Пролетарском районе Ростовской области.
По информации источников УНИАН в спецслужбах, операция по поражению топливной базы устроена специалистами Главного управления разведки Министерства обороны. Объект использовался в военных целях.
«Как сообщил так называемый «губернатор» Василий Голубев, в районе нефтебазы произошло два взрыва. Далее, по словам очевидцев, на объекте начался пожар, хотя российские власти факт возгорания отрицают», - заявил источник.
Собеседник в ГУР также отметил, что экстренные службы до сих пор не могут справиться с огнем, пожар на объекте продолжается.