Последний парад Путина и Шойгу Виктория Зубкова, planeta.press

15.05.2024, 11:31

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Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии.

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, отвечающая за финансы, подала заявление об отставке. «Проверка ее хозяйственной деятельности будет в общем порядке», — сообщает источник.

Ранее силовики подтвердили информацию о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который в 2010-2023 гг. занимал должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ и курировал вопросы защиты гостайны в рамках Министерства обороны. «Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии и действовали нарочито жестко. Около 5 часов утра 13 мая силовики в балаклавах и с ломами «вынесли» ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе», — сообщил близкий к силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Генерала «буквально вытащили из постели и увезли на допрос».

Накануне, 12 мая, Путин уволил Шойгу с поста министра обороны РФ, который тот занимал 12 лет. Новым министром стал Андрей Белоусов, занимавший посты: первого вице-премьера (2020–2024 гг.), помощника президента РФ по экономическим вопросам (2013–2020 гг.), министра экономического развития РФ (2012–2013 гг.).

И все это спустя несколько дней после того, как Шойгу принял военный парад по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся на Красной площади в Москве.

Мероприятие запомнилось не только мрачным министром обороны РФ, ведь 23 апреля был задержан его заместитель и, по совместительству, «кошелек» Тимур Иванов, но и не менее угрюмым Путиным.

На военный парад прибыли лидеры всего девяти государств — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.

Для сравнения, на празднование 60-летия Победы в 2005 году — до вторжения России в Грузию в 2008-м и аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014-м — в Москву прибыли генсек ООН Кофи Аннан и руководители 53 государств.

В мероприятиях участвовали президенты США Джордж Буш и Франции Жак Ширак, канцлер ФРГ Герхард Шредер, председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Израиля Моше Кацав, премьер-министры Индии Манмохан Сингх, Испании – Хосе Луис Сапатеро, Японии – Дзюнъитиро Коидзуми, и другие. Кроме того, столицу России посетили руководители ведущих международных организаций, в том числе гендиректор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

В 2024 году проблему присутствия иностранных лидеров на параде решили кнутом и пряником.

Накануне, 8 мая, было решено провести в Москве юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. В мероприятии приняли участие лидеры глав – государств ЕАЭС, которые и вынуждены были остаться еще на один день для участия в параде на Красной площади.

Забавно, что председательствовала на саммите ЕАЭС Армения в лице мятежного премьер-министра Никола Пашиняна, который добавил немало ложек дегтя. Накануне визита в Москву он пригрозил прекратить вещание российских телеканалов. «Мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам. Мы готовы много раз просить, потом несколько раз потребовать. И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены», — сказал он. Ереван, недавно объявивший, что российские пограничники должны уйти из аэропорта Звартноц, заявил, что их появление в другом месте не устраивает. Также Армения заявила о приостановке финансирования путинского ОДКБ.

После саммита ЕАЭС Пашинян немедленно отбыл в Ереван, отказавшись присутствовать на парад в Москве.

Зато Россия смогла похвастаться президентом Гвинеи-Бисау на трибуне, визит которого дорого обошелся российским пенсионерам. В марте стало известно, что Москва списала Бисау $26,6 млн долга.

В 2023 году Путин принимал парад вместе с ветеранами НКВД и КГБ, ни один из которых не воевал против фашистских войск, зато уничтожали подполье в Украине и участвовали в подавлении «Пражской весны». В 2024-м диктатор сидел в окружении военных преступников. Например, на одной трибуне с Путиным сидел офицер из дивизии, которая участвовала в насилии в отношении украинского населения. В частности, военных 90-й танковой дивизии обвиняют в групповом изнасиловании беременной женщины, которая впоследствии потеряла ребенка. Командир дивизии Рамиль Ибдатуллин попал под санкции ЕС за участие в групповых изнасилованиях, а также убийстве украинца после группового изнасилование его жены на глазах у их ребенка.

На BRIEF судачат, что российская игра престолов подошла к стадии, о которой говорили давно, но только сейчас она стала неизбежной. В условиях сжатия рентного ресурса под нож бросали «мелочь», воровавшую миллиардами. Однако в существующих условиях этого уже катастрофически недостаточно, поэтому на расправу теперь идет знать высшего круга, гребущая триллионы. А их угодья после короткого аудита, для чего Белоусов и отправлен на хозяйство вороватого Сергея Кужугетовича, будет распределено между оставшимися.

Однако как бы не аукнулась «чистка» в рядах элит пресловутой табакеркой или шарфиком.

Например, Путин отодвинул от рентного ресурса не только Шойгу, но и Патрушева, которого снял с поста секретаря Совбеза РФ и назначил своим энным по счету помощником. «Он будет заниматься вопросами кораблестроения», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чекист и кораблестроение — это как-то очень сильно далеко друг от друга, тут впору и о заговоре задуматься. Впрочем, это уже совсем другая история…

Виктория Зубкова, planeta.press