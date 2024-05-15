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В Беларуси выросло число трудовых мигрантов

  • 15.05.2024, 11:40
В Беларуси выросло число трудовых мигрантов

Какую страну чаще всего выбирают наши соотечественники.

Согласно информации Минфина, в 2023 году 110,3 тысячи белорусов уехали на заработки за границу. В прошлом году количество трудовых мигрантов увеличилось на 14,9% по сравнению с 2022 годом, причем большинство из них работали в России (63%). Данные о количестве выезжающих получены от Белстата после проведения выборочного обследования домашних хозяйств.

Из-за оттока трудовых ресурсов из Беларуси в стране сохраняется проблема дефицита кадров. Например, на 3 мая в общей сложности в стране не хватает 147,7 тысячи работников. Это количество вакансий было размещено нанимателями в общереспубликанском банке вакансий.

С 2020 по 2023 год количество занятых в экономике сократилось на 167,4 тысячи человек.

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