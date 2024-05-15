NYT: Россия может изменить траекторию войны в Украине 3 15.05.2024, 12:08

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США ожидают «критических» месяцев на фронте.

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что текущий импульс, которого Россия достигла на поле боя в Украине, «меняет траекторию войны».

Об этом пишет американская газета New York Times, ссылаясь на ряд источников в официальных кругах США и союзных стран.

Издание напоминает, что хотя еще полтора года назад в Белом доме и Пентагоне дискутировали о том, произойдет ли полный коллапс российских войск в Украине, теперь администрация Байдена «все больше обеспокоена тем, что Владимир Путин накапливает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию войны», а также существенно улучшить «некогда тусклые» перспективы своей армии.

Некоторые из помощников президента Байдена в частных разговорах выразили обеспокоенность тем, что Путин — так же, как и США — вынес уроки из первых лет войны, в частности относительно того, какие технологии работают, а какие нет.

«И их наибольшее беспокойство [окружения Байдена] заключается в том, что пока Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, Путин может восстанавливать позиции именно тогда, когда Байден готовится встретиться со своими ближайшими союзниками на встрече Группы семи (G7) в Италии в июне. Неясно, сможет ли Байден повторить заявление, которое он сделал в Финляндии прошлым летом, что Путин «уже проиграл эту войну», — пишет NYT.

В то же время официальные лица — источники NYT — утверждают, что Джо Байден продолжает отклонять предложение о развертывании западных войск в Украине, которое поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон.

Издание приводит мнение ряда аналитиков, среди которых Стивен Хэдли, советник по национальной безопасности во времена Джорджа Буша, и констатирует, что текущему импульсу России способствовал ряд факторов:

задержка помощи из США, из-за которой Россия смогла достичь «огромного артиллерийского превосходства» над войсками Украины;

нехватка систем и боеприпасов ПВО позволила России использовать свою авиацию еще более безнаказанно, атакуя украинские линии обороны планирующими авиабомбами;

задержка закона о мобилизации в Украине, острый дефицит солдат в ВСУ и проблема обеспечения надлежащей подготовки тех, кого Украина привлекает в армию;

технологические инновации РФ на поле боя, в частности наращивание присутствия и мощности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые препятствуют в т. ч. артиллерии и беспилотникам, предоставленным Соединенными Штатами и другими странами НАТО.

«Эти преимущества на поле боя, конечно, эфемерны, и через 18 месяцев война может настолько же отличаться от текущей ситуации, насколько иной она была 18 месяцев назад. Но в администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться критическими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут перейти к договоренности о прекращении огня — перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боям в Корее в 1953 году — или же просто к замороженному конфликту», — пишет NYT.

Однако все эти преимущества России не будут продолжаться бесконечно, и этим летом войска РФ, вероятно, предпримут новую попытку толчка на фронте, прогнозирует Майкл Кофман, исследователь по России и аналитик американского Фонде Карнеги за международный мир.

«В 2024 году на стороне российских военных — преимущество в материальных средствах и стратегическая инициатива, хотя это может и не оказаться решающим, — говорит Кофман, — Этот год является окном возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в достижения на поле боя и создать импульс [для дальнейших продвижений], есть достаточный шанс, что это окно начнет закрываться к началу 2025 года».

NYT констатирует, что сейчас такой «новый импульс России» наиболее очевиден в Харьковской области, где РФ пытается создать т.н. «буферную зону».

Формально Путин называет ее целью усложнение трансграничных рейдов со стороны Украины. Однако некоторые эксперты предупреждают, что настоящая стратегическая цель Москвы в захвате территорий вокруг Харькова заключается в том, чтобы привести в движение украинские войска, заставить их укреплять город и ослаблять линию фронта в других местах. Это может создать возможность для еще одного наступления России на Донбассе в июне, говорится в материале.

«Цель российского наступления, скорее всего, заключается в том, чтобы задействовать украинские резервы и элитные подразделения, а затем зафиксировать их на Харьковщине, тем самым ослабив остальной фронт», — говорит Кофман. «Основной целью России все еще остается завоевание остального Донбасса», — убежден он.

Удастся ли россиянам это сделать, может частично зависеть от того, насколько успешными будут мобилизационные усилия Украины, напоминает NYT.

Тем временем США пытаются усилить технические консультацию Киева, надеясь противостоять российским технологическим достижениям. В некоторых случаях России удавалось препятствовать нацеливанию украинского оружия, влияя на прием GPS сигналов — в частности это ухудшило точность ракет, выпущенных из пусковых установок HIMARS.

Таких пусковых установок у ВСУ немного, однако россияне достигли определенных успехов в отслеживании их перемещений. В некоторых случаях даже хорошо замаскированные установки были уничтожены, констатирует NYT.