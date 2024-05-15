Солигорчанин сходил на смотрины к потенциальной теще и заработал уголовное дело 15.05.2024, 12:16

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Говорит, что «случайно».

Житель Солигорска неудачно сходил в гости к матери своей девушки, пишет nashaniva.com.

Но отношения с потенциальной тещей 23-летний парень испортил. После ухода пары, женщина обнаружила пропажу айфона за 3000 рублей, сообщает столичная милиция.

Она обратилась в милицию, те пришли потенциальному зятю. Он объяснил, что положил гаджет в карман совершенно случайно. Но объяснений тому, почему он продал чужой айфон друзьям за 200 рублей, житель Солигорска не нашел.

Смартфон вернули женщине, а на парня завели уголовное дело за кражу.