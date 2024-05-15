Песков троллит Патрушева 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.05.2024, 12:49

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Путин решил переделать своих приближенных в «Шпееров» разных категорий.

Пресс-Песков заявил, что опыт Николая Патрушева на должности помощника президента, «будет востребован в развитии кораблестроения как стратегической отрасли».

Звучит как троллинг. Включая и пояснения Пескова, что новая должность Платоныча «допускает и публичные выступления». Отлегло! Куда ж без них!

Короче, бывший чекист Патрушев у нас оказывается не только спец по борьбе с НАТО и «пятой колонной», но еще и знатный корабел! Ну а что, если Белоусов - министр обороны.

Видимо, на третий год идущей по плану «спецоперации», великий геополитик решил переделать своих приближенных в «Шпееров» разных категорий.

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