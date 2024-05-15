закрыть
15 мая 2024, среда, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков троллит Патрушева

1
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 15.05.2024, 12:49
  • 3,742
Песков троллит Патрушева
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Путин решил переделать своих приближенных в «Шпееров» разных категорий.

Пресс-Песков заявил, что опыт Николая Патрушева на должности помощника президента, «будет востребован в развитии кораблестроения как стратегической отрасли».

Звучит как троллинг. Включая и пояснения Пескова, что новая должность Платоныча «допускает и публичные выступления». Отлегло! Куда ж без них!

Короче, бывший чекист Патрушев у нас оказывается не только спец по борьбе с НАТО и «пятой колонной», но еще и знатный корабел! Ну а что, если Белоусов - министр обороны.

Видимо, на третий год идущей по плану «спецоперации», великий геополитик решил переделать своих приближенных в «Шпееров» разных категорий.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип