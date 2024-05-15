В Гомеле вечеринка для подростков закончилась 47 протоколами 15.05.2024, 21:39

И двумя «уголовками».

На 47 административных протоколов и два уголовных дела «потянула» домашняя вечеринка с участием подростков в Гомеле. Подробности порталу «Белка» рассказали в Советском РОВД города.

Организовал так называемую вписку владелец квартиры в 51-м микрорайоне Гомеля. Информацию о месте и времени сбора распространил через мессенджеры и социальные сети. В итоге подтянулись «на огонек», а точнее — на алкоголь, 12 человек. В основном — несовершеннолетние. Не все они даже были знакомы между собой.

После 23.00 на характерный шум, доносящийся из квартиры, обратили внимание соседи и вызвали милицию. Приехав, правоохранители обнаружили у молодежи спиртное и всех увезли для дальнейшего разбирательства в РОВД.

— Участники вечеринки прошли обязательное в таких случаях освидетельствование. Оказалось, что все они употребляли алкоголь. В отдел сразу же вызвали родителей, к которым уже применены административные меры. Для самих нарушителей все обернулось постановкой на учет в наркодиспансере и инспекции по делам несовершеннолетних. Учреждения образования, где ребята учатся, также поставлены в известность, — поделился подробностями начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РОВД Гомеля Александр Красовский.

Но только распитием алкоголя, по его словам, дело не ограничилось. В телефоне у 20-летнего участника вечеринки сотрудники милиции нашли снимки несовершеннолетней учащейся одного из колледжей города в обнаженном виде. А так как парень пересылал фото своим знакомым, то его действия потянули уже на статью об изготовлении и распространении детской порнографии. Теперь нарушителю грозит тюремный срок.

О совершеннолетнем хозяине квартиры, где подростки выпивали, в ходе дела тоже всплыли интересные подробности. За уклонение от армии гомельчанин был приговорен к ограничению свободы, но без направления в исправительное учреждение. После вечеринки нарушителю ужесточили наказание. В итоге парень все-таки отправился отбывать срок в колонию.