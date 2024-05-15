Зеленский: ВСУ частично стабилизировали ситуацию в Харьковской области 15.05.2024, 22:15

Владимир Зеленский

Оккупантов продолжают уничтожать с помощью дронов и артиллерии.

Силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области. Оккупантов продолжают уничтожать с помощью дронов и из артиллерии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

«Сегодня в течение всего дня — доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание — фронту, всем районам боевых действий», - сказал президент Украины.

По его словам, в Волчанске продолжаются защитные действия ВСУ. Также президент сообщил, что за этот день Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию.

«Оккупанта, который зашел в Харьковскую область, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях», - сказал президент Украины.