В Волковысском районе в лесу нашли 16 ящиков с артиллерийскими снарядами 1 15.05.2024, 22:29

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Фотофакт.

В лесу вблизи деревни Замковая Волковысского района лесник, занимаясь подготовкой деревьев к вырубке, наткнулся на закопанные в землю 18 ящиков, в большинстве из которых находилось очень опасное содержимое.

Два ящика оказались пустыми, а в остальных находилось 82 45-мм артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Подобную находку, хотя и в гораздо меньшем размере, «посчастливилось» обнаружить и жительнице деревни Винковцы Лидского района. Она в это воскресенье во время сельскохозяйственных работ нашла артиллерийский снаряд 152-го калибра.