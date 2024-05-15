В Волковысском районе в лесу нашли 16 ящиков с артиллерийскими снарядами

В Волковысском районе в лесу нашли 16 ящиков с артиллерийскими снарядами1
- 15.05.2024, 22:29
- 1,558
Фотофакт.
В лесу вблизи деревни Замковая Волковысского района лесник, занимаясь подготовкой деревьев к вырубке, наткнулся на закопанные в землю 18 ящиков, в большинстве из которых находилось очень опасное содержимое.
Два ящика оказались пустыми, а в остальных находилось 82 45-мм артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.
Подобную находку, хотя и в гораздо меньшем размере, «посчастливилось» обнаружить и жительнице деревни Винковцы Лидского района. Она в это воскресенье во время сельскохозяйственных работ нашла артиллерийский снаряд 152-го калибра.