закрыть
15 мая 2024, среда, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Волковысском районе в лесу нашли 16 ящиков с артиллерийскими снарядами

1
  • 15.05.2024, 22:29
  • 1,558
В Волковысском районе в лесу нашли 16 ящиков с артиллерийскими снарядами

Фотофакт.

В лесу вблизи деревни Замковая Волковысского района лесник, занимаясь подготовкой деревьев к вырубке, наткнулся на закопанные в землю 18 ящиков, в большинстве из которых находилось очень опасное содержимое.

Два ящика оказались пустыми, а в остальных находилось 82 45-мм артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Подобную находку, хотя и в гораздо меньшем размере, «посчастливилось» обнаружить и жительнице деревни Винковцы Лидского района. Она в это воскресенье во время сельскохозяйственных работ нашла артиллерийский снаряд 152-го калибра.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип