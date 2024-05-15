Белоруска с ребенком вызвала такси, но не выбрала дорогой тариф «Детский» — водитель отказался их везти 15.05.2024, 22:43

Юрист объяснил, кто прав.

Гомельчанка пожаловалась, что дважды столнулась с ситуацией: таксист отказался везти ее с детьми из-за того, что при заказе авто она не выбрала тариф «Детский» по более высокой стоимости. В телеграм-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома рассказали, кто прав в таком случае.

— Заказывая такси, пассажир вправе рассчитывать на возможность проезда вместе с ним его детей. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 972 от 30 июня 2008 года с учетом последних изменений и дополнений, внесенных в 2023 году, — объяснил адвокат юридической консультации Добрушского района, член Совета молодых адвокатов Гомельской областной коллегии адвокатов Евгений Курнасенко.

Когда водитель отказывается от поездки, ссылаясь на то, что нужно было заказать тариф «Детский», он нарушает правила автомобильных перевозок, так как даже в приложении «Яндекс Go» не содержится указаний о том, что проезд детей (или с детьми) возможен лишь по этому тарифу.

Более дорогой, чем стандартный, тариф «Детский» предусматривает больший комфорт пассажиров и водителя, так как предполагает наличие автокресла, более комфортное и безопасное вождение. А для водителя — еще и гарантии от перевозчика по дополнительному возмещению затрат в случае, если дети, например, будут шуметь или испачкают салон.

Отказ водителя, ссылающегося на отсутствие детского кресла, также незаконен: согласно ПДД, такси имеет право провозить детей без такого удерживающего устройства.

В такой ситуации стоит предупредить водителя, что его отказ незаконен и пассажир будет вынужден обратиться с заявлением в Транспортную инспекцию. При написании заявления водителя накажут сотрудники этой инстанции, наказание понесет и парк-перевозчик.

— Такой пример станет уроком для водителей, которые в следующий раз подумают, стоят ли личные амбиции уплаты штрафа или лучше провезти пассажира с детьми, как это и предусмотрено правилами, — резюмировал адвокат.