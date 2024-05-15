Премьер Словакии Фицо находится в операционной 15.05.2024, 22:46

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Медики не могут остановить кровотечение.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в операционной. В результате совершенного на него покушения у политика возникло кровотечение в брюшной полости, которое врачи не могут остановить. Об этом сообщает издание Standard, ссылающееся на собственные источники.

В Facebook премьер-министра говорится, что Фицо находится в «состоянии, угрожающем жизни». Информацию также подтвердили в канцелярии правительства Словакии.

«Стрелец попал Роберту Фицо одним выстрелом в живот, еще один выстрел прошел через живот в тазобедренную кость и один выстрел попал в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости», - пишет издание.

Покушение на политика произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавшего задержали на месте.

Подозреваемым является 71-летний Юрай Чинтула из города Левице – писатель и поэт, один из основателей литературного клуба DÚHA.