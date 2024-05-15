закрыть
15 мая 2024, среда, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Словакии Фицо находится в операционной

  • 15.05.2024, 22:46
  • 1,766
Премьер Словакии Фицо находится в операционной

Медики не могут остановить кровотечение.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в операционной. В результате совершенного на него покушения у политика возникло кровотечение в брюшной полости, которое врачи не могут остановить. Об этом сообщает издание Standard, ссылающееся на собственные источники.

В Facebook премьер-министра говорится, что Фицо находится в «состоянии, угрожающем жизни». Информацию также подтвердили в канцелярии правительства Словакии.

«Стрелец попал Роберту Фицо одним выстрелом в живот, еще один выстрел прошел через живот в тазобедренную кость и один выстрел попал в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости», - пишет издание.

Покушение на политика произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавшего задержали на месте.

Подозреваемым является 71-летний Юрай Чинтула из города Левице – писатель и поэт, один из основателей литературного клуба DÚHA.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип