Минск стал магнитом для россиян 16.05.2024, 2:22

Приезжают семьями и группами.

Белорусские гостиницы основной акцент делают на российском рынке, поэтому ведут сотрудничество со всеми крупными онлайн-системами бронирования страны-соседки. На них приходится порядка 30% заявок, рассказали в пресс-службе Республиканского союза туриндустрии.

На майские праздники, к слову, россияне в числе первых выбирали поездки в Беларусь.

«До 90% гостей сегодня прибывают из России», – рассказали в четырехзвездочном отеле «Минск».

В майские праздники цены в гостинице выросли на 10–20%, загрузка также пошла вверх. На 9–10 мая она составила 90%. Стоимость номеров «дабл» и «твин» – Br350. Летом такой же номер в отеле можно забронировать за Br280, передает «Точка».

Российские туристы едут в Беларусь группами, семьями, с детьми и самостоятельно на машинах. В основном приезжают из Центральной России. Много гостей также из Нижнего Новгорода, Башкортостана, Северного Кавказа.

Доезжают из Алтая, возможно, прибудут с Камчатки. Второе место среди постояльцев гостиницы «Минск» занимают белорусы и гости из Китая. Бывают здесь туристы из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Израиля, Мьянмы, Турции, Армении и других стран.

Раньше в отеле гостили в основном спортсмены, актеры, музыканты, индивидуальные туристы и бизнес-делегации. Сейчас первое место занимают пары и семьи с детьми, и даже с бабушками и дедушками. Поэтому растет спрос на большие номера и апартаменты.

«Деловой туризм» представлен гостями из различных посольств, государственных организаций, ЮНЕСКО, СНГ и других, участниками бизнес-мероприятий, конгрессов, совещаний, семинаров.

Активно бронируют номера под корпоративные мероприятия. Любители казино тоже постоянные гости столичного отеля.

Новый тренд – путешествия с домашними животными. В списке запросов «возможность размещения с питомцами» находится на третьем месте.

На майские праздники белорусские гостиницы «среднестатистически» отработали примерно так:

Средний тариф – Br68

Средний чек – Br157 на одного гостя

Количество успешных бронирований – рост в 60% по сравнению с 2023 годом

За 12 майских дней забронировали 1170 объектов.

По городам предсказуемо лидирует Минск