В Крыму прогремела серия взрывов 16.05.2024, 0:13

Поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома Бельбек.

В результате обстрела временно оккупированного Россией Крыма был поврежден главный артиллерийский состав военного аэродрома Бельбек, сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».

«Агенты «АТЕШ» из состава военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой дальнейшей детонации главного состава ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189)», — говорится в сообщении.

На этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые Россия запускает по украинским городам. Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.

Кроме того, агенты «АТЕШ» сообщают об успешных прилетах в Крым в этот вечер. В частности, по их данным, известно о нескольких пораженных военных объектах.

Напомним, этой ночью в ряде населенных пунктов полуострова слышали звуки взрывов. Представители оккупационной администрации заявили об уничтожении воздушных целей в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.