Россия нарастила торговлю с талибами на 500% 16.05.2024, 8:07

При этом движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.

Россия резко нарастила торговлю с подконтрольным талибам Афганистаном. Если в 2022 году товарооборот между странами «составлял порядка $170 млн, то сейчас уже перешагнул отметку в $1 млрд», заявил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Основные сферы экспорта-импорта — это газ, нефтепродукты, мука, пшеница, подсолнечное масло, в последнее время молочная продукция», — уточнил он, добавив, что Россия закупает в Афганистане изделия из металла и стройматериалы.

Он связал такие темпы роста товарооборота с приходом к власти «Талибана» и решением США положить конец почти 20-летнему военному присутствию в исламском государстве в 2021 году. Хабибуллин обвинил американцев и их союзников по НАТО в том, что они «всячески препятствовали активному развитию экономических и политических отношений» между Россией и Афганистаном.

Он добавил, что Россия намерена и дальше исправлять эту ситуацию, в том числе создавая рабочие места и инвестируя в локальные проекты возглавляемого талибами государства. «Это те же заводы, фабрики, сельское хозяйство», — уточнил Хабибуллин. По его словам, высокий интерес представляет строительство водного канала Куш-тапе, и несколько российских компаний уже оформляют долгосрочную аренду на земельные участки для сельхознужд рядом с ним.

Летом прошлого года талибы позвали Россию принять участие в строительстве ж/д магистрали Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, которая задумывалась как часть транспортного коридора от Индии до стран ЕС и была заморожена из-за отсутствия финансирования после смены власти в Афганистане.

До этого Россия согласилась инвестировать в энергетику, добычу полезных ископаемых и инфраструктуру исламского государства. Соответствующее соглашение по проектам общей стоимостью $1 млрд было заключено с талибами в начале 2023 года. Взаимодействие будет обеспечиваться в рамках консорциума, в который вошли 14 афганских бизнесменов и компании из России, Ирана и Пакистана.

Этой весной талибы анонсировали создание энергетического хаба для переброски российской нефти в Южную Азию и другого регионального экспорта. Исполняющий обязанности министра торговли Нуриддин Азизи сообщил, что они уже достигли соответствующих договоренностей с Казахстаном и Туркменией. Талибы рассчитывают на то, что через новый центр будут проходить миллионы тонн нефти, которые, как они ожидают, Россия будет продавать в ближайшие годы странам Южной Азии, в частности Пакистану.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ, но российские власти поддерживают контакты с его представителями на официальном уровне. В том числе талибов приглашают на различные мероприятия с участием первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина. Так, после начала войны в Украине они побывали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). А 15 мая этого года прибыли на форум «Россия — Исламский мир» в Казани. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал талибов «вменяемыми людьми», власти ищут способ исключить их из списка террористов.

Сформированное талибами правительство до сих пор не признала легитимным ни одна страна, поскольку группировка не выполнила обязательства в области соблюдения прав человека, создания инклюзивной политической системы и борьбы с терроризмом и наркотрафиком.