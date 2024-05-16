В Крыму произошла массированная атака на объекты оккупантов в Симферополе, Севастополе и Джанкое 16.05.2024, 8:23

1,556

Авиабаза «Бельбек» снова горит.

Вечером в среду, 15 мая, в оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Их было слышно в Симферополе, Севастополе и Джанкое, а также в Гвардейском, где находится военный аэродром.

Об этом сообщили местные паблики, в частности Telegram-канал «Крымский ветер».

В Симферополе возникли возгорания из-за «падения обломков». А в Севастополе раздалось по меньшей мере шесть взрывов в районе аэродрома «Бельбек».

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что захватчики якобы «отразили атаку», и отчитался о «сбитии ракет».

В Министерстве обороны РФ заявили, что полуостров атаковали ракетами ATACMS.

В свою очередь Telegram-канал «Крым.Реалии» отметил, что согласно спутниковым снимкам, в районе аэродрома «Бельбек» после ракетной атаки возник пожар. Официально российские власти эту информацию не комментировали.