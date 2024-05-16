Топ-10 недорогих дач с баней вблизи Минска 16.05.2024, 9:02

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Как выглядит и сколько стоит мечта многих городских жителей.

Дача с собственной баней — это мечта многих городских жителей. Только вот хороший крепкий дом с участком и поставленной парной, наверное, обойдется в копеечку?

Myfin.by выбрал 10 дач, расположенных недалеко от Минска, в которых уже установлены бани, и посмотрел на цены. Спойлер: есть даже очень доступные варианты.

Дача за 9000 долларов

Бюджетную дачу с баней нашли в Молодечненском районе — в 52 км от МКАД. Год постройки — 2011-й. Общая площадь небольшого дома — 29,7 кв. м. Участок — 14,72 сотки. К дому есть отдельный заезд от леса. Постройка состоит всего из двух компактных комнат, поэтому не предназначена для большой семьи.

Отопление печное, а воду можно брать из собственного колодца. И, конечно же, есть пристройка из дерева в виде бани, которая имеет отдельную печь. Продается дача с 2022 года, за это время она успела подешеветь на 2000 долларов.

Дача за 10 990 долларов

Двухэтажная дача продается в Пуховичском районе — в 73 км от МКАД. Общая площадь дома с мансардой и верандой составляет 61,4 кв. м. Участок — 5,25 сотки. В 7−10 минутах ходьбы есть железнодорожная станция, поэтому можно быстро добраться до Минска.

На участке есть бревенчатая баня и летний душ, парник, два сарая, растут плодовые деревья и кустарники. В дом проведена холодная вода, отопление — печное. На первом этаже установлены стеклопакеты и заменен пол. Недалеко от дома находятся лес и река. Дача продается с января этого года, за это время цена стала ниже на 410 долларов.

Дача за 14 300 долларов

Еще одна дача, которая находится в Молодечненском районе. Ее удаленность от МКАД — 31 км. Построена дача была в 1988 году. Общая площадь двухуровневого деревянного дома — 62,3 кв. м. Участок — 6,2 сотки. В доме есть 4 комнаты и веранда, две кладовки, а также просторный погреб.

Мебель остается новым владельцам. Имеется газовая плита, дровяная печь, камин. Проведено электричество, отопление — печное. На участке стоят хозяйственные постройки — кирпичная просторная баня и сарай, водопровод, теплица, растут плодовые деревья и кусты. Рядом с дачей находится лес. Продается объект с февраля этого года, цена за это время успела повыситься на 400 долларов.

Дача за 14 500 долларов

И снова дача в Молодечненском районе — в 35 км от МКАД. Общая площадь двухэтажного деревянного дома — 93,9 кв. м. Участок — 5,02 сотки. Построен дом был в 1996 году. Участок огорожен, на территории стоит баня, посажены ягодные кусты и плодовые деревья.

В доме печное отопление, водоснабжение — центральное. Есть железобетонный цокольный этаж, который можно оборудовать под гараж. Также в доме есть вентилируемый погреб, в котором можно хранить домашние заготовки, фрукты и овощи. Санузел — на улице, при желании можно перенести его в дом. Рядом с дачей находится лес.

Дача за 14 800 долларов

Следующую дачу мы нашли в 4 км от Жодино — в 48 км от МКАД. Общая площадь двухэтажного дома — 73,5 кв. м. Площадь участка — 12,65 сотки. Построен дом в 1988 году. Тип отопления — печной, а водоснабжение — из скважины. На участке также есть колодец с насосом для бани и полива.

В доме есть камин, газовая плита, холодильник. Предусмотрен вместительный погреб для хранения инвентаря и домашних заготовок. Также на участке расположена двухэтажная баня с лестницей на второй этаж, где находится мастерская. Участок огорожен, на территории растут плодовые деревья и кустарники. Недалеко от дома — водохранилище, река и лес. Продается дача с 2023 года, за это время цена стала ниже на 200 долларов.

Дача за 16 000 долларов

Двухэтажная уютная дача продается в 23 км от МКАД (Мядельское направление). Общая площадь дома — 54,7 кв. м. Участок довольно просторный — 10,4 сотки. Построен дом был в 2018 году — выполнен из деревянного каркаса с утеплением, а также обшит сайдингом. На первом этаже расположились две комнаты и кухня с верандой. На втором этаже — мансардное помещение.

Вода на даче сезонная, отопление — печное. На территории находится хозяйственный блок, в котором расположились баня и мастерская. На огороженном участке растут плодовые деревья и кустарники. Недалеко от дома находится лес. Совсем недавно дача стоила 15 000 долларов, но теперь стоимость выросла на 1000 долларов.

Дача за 16 900 долларов

В Молодечненском районе (30 км от МКАД) продается садовый домик, который был построен в 1999 году. Общая площадь дома составляет 63,8 кв. м, а площадь участка — 5,69 сотки. Постройка каркасная, обложена кирпичом, а изнутри обшита деревянной вагонкой. В дом введен водопровод, а также установлен новый электросчетчик. Отопление — печное с камином.

На территории участка также есть хозпостройка, баня, растут плодовые и декоративные деревья. Рядом находится канал Вилейской водной системы, а до железнодорожной станции — всего 300 метров. Дача продается с 2023 года, за это время цена снизилась на 8100 долларов.

Дача за 17 000 долларов

В 40 км от МКАД в районе Кургана Славы продается дача, построенная в 2000 году. Ее общая площадь составляет 47,7 кв. м. Площадь участка — 6 соток. Дом сборно-щитовой, обложен кирпичом. Отопление — печное, а водоснабжение — центральное.

Дом с мансардой и цокольным этажом, в котором расположены мастерская, баня и подвал. На первом этаже находятся две жилые комнаты. На участке оборудованы теплица и бытовка с летней кухней. Стоимость дачи ранее составляла 18 000 долларов, однако всего за один день снизилась на 1000 долларов.

Дача за 22 000 долларов

В Пуховичском направлении (40 км от МКАД) продается кирпичная двухэтажная дача с баней. Ее общая площадь составляет 51,9 кв. м. Участок — 6,2 сотки. Тип отопления в доме — печной, водоснабжение — центральное, электричество проведено в дом. К дому пристроена открытая веранда.

На мансардном этаже расположена жилая комната. На участке есть теплица, сад и огород. В объявлении сообщается, что есть возможность увеличить земельный участок. В 3 км от дачи находится водоем с оборудованным пляжем. Рядом с участком — сосновый лес.

Дача за 24 000 долларов

В 3 км от города Жодино (45 км от МКАД) продается двухэтажная деревянная дача, построенная в 2020 году. Общая площадь дома составляет 44,1 кв. м. Площадь участка — 5,23 сотки. В доме размещены две изолированные комнаты, вся мебель остается новым владельцам. Также установлена печь с камином, проведено электричество, отопление — печное, водоснабжение — из собственной скважины. В доме есть газовая плита и печка-буржуйка.

На огороженном участке растут цветы, деревья и декоративные кусты. Предусмотрено хозяйственное помещение для хранения инвентаря. Также на территории оборудованы теплица, дровница и беседка. И, конечно же, функционирующая баня, в которой есть комната для переодевания и отдыха, парилка и моечное отделение. Бонус — стальной бассейн. В шаговой доступности — живописный лес и водоканал.

Во сколько обойдется дача с баней недалеко от Минска?

Дачный сезон уже давно начался, и предложений на рынке сейчас достаточно много, причем как бюджетных, так и довольно дорогих. В подборку попали варианты от 9000 долларов. Конечно же, в бюджетных вариантах не стоит рассчитывать на новые дома и качественный ремонт. Для примера, если решите самостоятельно установить баню, то придется заплатить от 1800 рублей.