Московский удар по Словакии Телеграм-канал «Сито Сократа»

16.05.2024, 10:21

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Типичная акция под чужим флагом.

Покушение на жизнь крупной политической фигуры всегда несет самим своим фактом огромный резонанс, особенно если речь идет о главе государства. В Словакии все развивается по указанной схеме после того, как премьер-министр Роберт Фицо пал жертвой покушения и его судьба в буквальном смысле висит на волоске.

В общих чертах ситуация вырисовывается таким образом: Фицо принимал участие в выездном заседании правительства в городе Гандлова. По завершении встречи премьер вышел к людям, которые приветствовали его на улице, правда, когда его подвели к толпе прозвучала серия из пяти выстрелов. Как минимум три пули поразили тело Фицо, а его охрана подняв его тело, отнесла его в машину и отправила в операционную города Банская Быстрица. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, продолжается борьба за его жизнь.

Исполнителем покушения оказался 71-летний писатель Юрай Чинтула, основатель литературного клуба «Дуга». Входит в число сторонников либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Оружие из которого стрелял Чинтула является его личным и зарегистрировано на его имя. Данный персонаж дал пояснение своим действиям, которые имеют политическую подоплеку. В частности его не устраивала популистская линия правительства Фицо, которая была сопряжена с элементами авторитарного правления и явным креном в сторону России.

Следует отметить, что Фицо был последовательным противником оказания военной помощи Украине в ее борьбе против российского вторжения. Здесь словацкий премьер проявил себя если не другом, то лоялистом Путина.

Соответсвенно именно на указанной посылке зиждется версия российской пропаганды, дескать Чинтула – киллер, которым курировали западные спецслужбы ради устранения пророссийского политика Фицо. Самые обитые российские пропагандисты раскручивают конспирологическую версию о том, что Фицо он подобен президенту США Кеннеди, якобы убитому в рамках заговора собственно американских элит. Если своего президента не пожалели, то чего стоит жизнь иностранного лидера, хоть и страны-члена НАТО. Вот только попытки путинской Z-пропаганды обставить дело так, мол Запад убрал друга Путина Фицо руками ненавидящего его либерала выглядят дымовой завесой для сокрытия операции российских спецслужб под чужим флагом.

В Москве очень надеются внести клин между странами-членами НАТО, особенно по линии Европа – США, а потому взялись за самые грязные трюки, вплоть до ликвидации как бы своих лоялистов. Иметь дело с российской стороной, подобно сделкам с дьяволом, и всегда ведет к одной концовке: позорное преступление.

Похоже Чинтула довольно поздно это осознал и смог попасть в глубокую зависимость от российских людей в погонах. Как оказалось, Чинтула был деятельным членом незарегистрированной парамилитарной группировки Slovenskí Branci (SB), которая начала операции на словацкой территории с 2012 года.

Как минимум два момента связывают SB с РФ. Во-первых, это наличие в ее рядах инструкторов российского происхождения, которые служили в спецназе. Во-вторых, Branci поддерживали контакты с путинскими любимцами, байкерами из «Ночных волков», которые являются чистым проектом ФСБ. Таким образом, у Чинтулы, являющегося сторонником SB на поверку получается реноме лица, связанного с российскими силовиками. Потому совершенное им покушение – очередная кровавая затея, одобренная Кремлем. Забавно, но даже по возрасту киллер такой же, как Путин.

Если говорить о подлинном мотиве устранения Фицо, то он кроется в запугивании всех европейских лидеров относительной простотой их ликвидации. Если лубянка смогла подобраться к руководителю Словакии, то она вполне способна в любой точке Европы организовать ликвидацию лидера неугодного государства. Этим шантажом Москва лелеет надежду разрушить коалицию поддержки Украины, синхронизировав покушение на Фицо с визитом госсекретаря в Киев. Типичная акция под чужим флагом.

Телеграм-канал «Сито Сократа»