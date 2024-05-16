Белорус попал в реанимацию из-за отравления сушеными мухоморами 16.05.2024, 11:12

Грибами его угостил попутчик.

Житель Вороновского района решил съесть сушеные грибы добровольно — мухоморами его угостил попутчик. Позже свои действия мужчина объяснил желанием повысить активность и настроение. Сейчас это первый случай осознанного отравления грибным ядом в Гродненской области с начала года.

Известно, что пострадавшему 46 лет. В реанимацию местной больницы мужчина поступил с признаками отравления: рвота, тошнота, слабость. Медикам рассказал, что сушеными мухоморами его угостил случайный попутчик. Этот случай эксперты связывают с аналогичным в прошлом году: тогда в Слонимском районе мухоморами отравились две женщины: обе использовали грибы в качестве лечения.

По мнению специалистов, ядовитые грибы все чаще применяют как лекарство или для «получения каких-либо ощущений». Медики отмечают, что ранее случаи отравлений мухоморами были единичными. Чаще эти грибы пробовали дети, которые случайно находили их в лесу. Теперь же ядовитые грибы едят взрослые, причем делают это осознанно.

Врачи напомнили, что употребление мухоморов и бледных поганок может привести к смерти. Также эксперты советуют собирать только хорошо знакомые грибы, сразу же их перебирать, минимум дважды отваривать и промывать проточной водой. А еще специалисты рекомендуют не принимать угощение от незнакомцев и не покупать грибы с рук.