В Беларусь привезут обновленный китайский FAW Bestune B70 10 16.05.2024, 11:44

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«На замену» Skoda Superb.

В Беларуси в начале лета стартуют продажи рестайлингового китайского лифтбека FAW Bestune B70. Об этом сообщил дистрибьютор марки в Беларуси.

Обновлённый FAW Bestune B70 получил те же стилистические решения, что используются на флагманском кроссовере Т90, официально продающемся у нас в стране с осени 2023 года. По сравнению с дорестайлинговым лифтбеком выросла длина — свежий B70 на 45 мм больше предшественника.

Силовые агрегаты не претерпели изменений: предложен 1,5-литровый бензиновый турбомотор (160 л. с.), работающий с 7-ступенчатым «роботом» BorgWarner, и 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель (217 л. с.), агрегатируемый с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. В B70 используются стойки Макферсона спереди, а также полузависимая балка либо многорычажная подвеска сзади (в зависимости от комплектации).

— В D-классе уже нет такой горячей и острой конкуренции, как была ещё пять лет назад. По сути, FAW Bestune B70 выступает в своей собственной лиге. Мы считаем, что лифтбек B70 — это «достойная замена» Skoda Superb, — отметил заместитель директора по маркетингу и продажам Сергей Нечипуренко.